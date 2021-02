“Fred Hampton tenía 21 años cuando fue asesinado por el FBI, quien coaccionó a un delincuente menor llamado William O’Neal para ayudarlos a silenciarlo a él y al Partido Pantera Negra. Aún así no pudieron matar el legado de Fred”, detalla la sinopsis de la película, que es protagonizada por Daniel Kaluuya, conocido por su papel en Huye! (Get Out, 2017). De hecho, es por Kaluuya que este filme entra en esta programación especial del cine Magaly, pues por su trabajo está nominado al Globo de Oro como mejor actor secundario. Además, en el mismo certamen, la canción del filme Fight for You tiene una postulación como mejor tema original.