El filme es estelerarizado por el actor chino-canadiense Simu Liu y es dirigido por Destin Daniel Cretton (Short Term 12, The Glass Castle y Just Mercy). “El principal problema de Shang-Chi en su vida radica en no saber quién es realmente. Tiene que aprender a ser dueño de cada parte de sí mismo. Si no se permite verlo todo (lo bueno, lo malo, la luz y la oscuridad) y adueñarse de todo, no podrá alcanzar su máximo potencial”, afirmó el director.