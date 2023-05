Tom Hanks considera ‘aparecer’ en películas después de su muerte: así lo hará

El famoso actor estadounidense, Tom Hanks, planteó la posibilidad de que su imagen siga apareciendo en películas después de su fallecimiento gracias a la inteligencia artificial (IA).

En una entrevista para The Adam Buxton Podcast, Hanks mencionó que podría proponer una serie de siete películas en las que él sería el protagonista, incluso después de su muerte.

Explicó que la IA y la tecnología deepfake permiten recrear a cualquier persona a cualquier edad, y sus actuaciones podrían continuar de manera realista. Según Hanks, aparte de la comprensión de que ha sido creado mediante inteligencia artificial, no habría nada que indicara que no es él y solo él, y que mantendría un grado de calidad realista.

LEA MÁS: Tom Hanks regresa al cine siendo ‘Un vecino gruñón’

Aunque reconoce que la versión IA de sí mismo no podría realizar las mismas interpretaciones que en vida, se pregunta si al público realmente le importaría. Hanks dijo: “Sin duda, la gente se dará cuenta, pero la pregunta es si les importará. Hay gente a la que no le importará, que no hará esa delimitación”.

También indicó que la tarea de crear una identidad artificial de sí mismo sería más fácil debido a los datos recopilados durante la película The Polar Express en la que se grabaron su parecido y movimientos. Desde entonces, la capacidad de utilizar ceros y unos dentro de un ordenador para convertirlos en una cara y un personaje ha evolucionado enormemente.

Además, el actor mencionó que los avances tecnológicos están llevando a debates sobre la propiedad intelectual de la imagen y voz de los actores. Los agentes cinematográficos están redactando contratos para proteger la imagen de los actores como propiedad intelectual, ante la creciente capacidad de recrear digitalmente su apariencia.

Según el actor Tom Hanks, la IA y la tecnología deepfake permiten recrear a cualquier persona a cualquier edad, y sus actuaciones podrían continuar de manera realista.

El Grupo de Diarios América (GDA), al cual pertenece ‘La Nación’, es una red de medios líderes fundada en 1991, que promueve los valores democráticos, la prensa independiente y la libertad de expresión en América Latina a través del periodismo de calidad para nuestras audiencias.