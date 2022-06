Se estrena ‘Tropical Iron’, el filme sobre Minor Keith y el ferrocarril tico

A las nuevas generaciones, el nombre de Minor Keith puede que no les suene a nada. ¿Un actor? ¿Un político extranjero?

En el otro extremo puede que les remita a todo, menos al del empresario estadoundiense que emprendió en Costa Rica una de sus mayores locuras comerciales: la construcción del Ferrocarril al Atlántico, en la Costa Rica del siglo XIX.

Keith hizo efectivo el negocio de su tío, Henry, quien en 1871 firmó un contrato con el gobierno costarricense de Tomás Guardia, para llevar a cabo la construcción de un ferrocarril desde San José hasta el puerto de Limón.

Con el objetivo de reconstruir esa complicada aventura –la cual se prolongó durante casi 20 años, y esculpir la polémica figura del mismo Keith, el cineasta y editor televisivo Mark C. Baldwin –conocido por su trabajo en series como Gotham (2014), Nikita (2010) y Ley y el orden, acción criminal (2006), realizó el documental Tropical Iron: The Saga of Minor Keith (2017).

Se trata de una pieza de una 1:46 minutos que se estrena mañana domingo en el cine Magaly (2 p.m.) y que describe las peripecias de la monumental construcción, las negociaciones que hicieron posible la obra y las consecuencias que tuvo para nuestro país.

La cinta es producida por la hija de Baldwin, Natalia Baldwin León, quien es hija de una costarricense y que en el 2002 protagonizó un comercial de la marca Delta, durante los previos del mundial de fútbol del 2002. Ella es productora e intérprete, y ha actuado en series como CSI: Miami.

Revelaciones.

Tropical Iron muestra al mundo la historia de una megaobra realizada con mano de obra china, africana, jamaiquina e italiana.

Con imágenes inéditas de la época, el documental describe cómo al menos 4.000 personas perdieron la vida en la construcción. Detalla como los obreros “tuvieron que enfrentar una complicada orografía y un clima tropical traicionero, así como enfermedades como la malaria, la fiebre amarilla o la disentería”, detalla el sitio de la revista española Vía Libre.

Además, el filme asegura que Costa Rica, luego de invertir en la obra, habría quedado prácticamente en la quiebra.

Con esos datos en la palestra, “la película va más allá de las obras estructurales y analiza los antecedentes y las consecuencias económicas, políticas y sociales de este ferrocarril que cambió la historia de Costa Rica y fue determinante en el conjunto de América Central”, detalla Vía Libre.

ropical Iron explica como el ferrocarril terminó “por dar a luz a la mayor empresa agrícola en el mundo, una empresa que muchos consideran la cara del imperialismo yanqui en América Latina”.

Así lo adelanta la sinopsis de la película, al hablar específicamente de la United Fruit Company.