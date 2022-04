Sandra Bullock confiesa cuál es la película que se arrepiente de haber hecho

NI los grandes nombres de Hollywood se salvan del remordimiento. Sandra Bullock, con su legión de fanáticos que ha cultivado por treinta años, es una de las más queridas artistas de la gran pantalla y, aún así, en su cabeza ronda el título de una producción de la que se arrepiente.

La intérprete de 57 años tiene entre su repertorio una película con la que no se sintió bien, pues la trama y el personaje no estaban acordes con sus expectativas, según se supo recientemente.

“Tengo una (película) a la que nadie se acercó y todavía estoy avergonzada de haber estado allí. Se llama Speed 2. He hablado mucho al respecto. No tiene sentido. Era un barco lento”, aseguró en charla con el portal de entretenimiento Toofab.

Sandra Bullock ha tenido una carrera sobresaliente en Hollywood, con constantes éxitos de taquilla y reconocimientos, incluido un premio Óscar. Sin embargo, 'Speed 2' no se cuenta entre sus mejores recuerdos. (Charles Sykes/Charles Sykes/Invision/AP)

Con “barco lento” Bullock quiso decir que el filme era muy aburrido. Dicha película de 1997 fue la secuela de la exitosa Speed (1994), cinta protagonizada Keanu Reeves y una entonces poco conocida Sandra. Para la segunda parte, el director puso a Bullock con su papel de Annie Porter como la estrella principal, mientras que Reeves prefirió no participar de la continuación.

Speed 2, que llegó a Latinoamérica con el título Máxima velocidad 2, muestra la travesía y los periplos de Annie Porter y su novio Alex Sahw (Jason Patrick), quienes tratan de evitar que un barco secuestrado se estrelle contra un navío petrolero.

“Esa es una película que desearía no haber hecho y no la vieron los fans, que yo sepa. Excepto tú”, le dijo al periodista que la entrevistaba.

Tenía toda la razón. Como reseñó el medio Variety, la cinta de acción fracasó en taquilla porque solo logró recaudar $164 millones, monto que apenas cubrió los %160 millones de dólares que se invirtieron en hacerla. No cumplió las metas de audiencia.

De hecho, el Reeves reveló tiempo atrás que decidió rechazar Speed 2 porque que no le gustó el guión.

“Tenía muchas ganas de trabajar con Sandra Bullock, me encantaba interpretar a Jack Traven y me encantaba Speed, pero ¿un barco transatlántico? No tenía nada en contra de los artistas implicados, pero en ese momento tenía la sensación de que la película no era lo correcto”, comentó en el programa The Graham Norton Show.

Como si fuera poco, Speed 2 no solo fue un desastre en taquilla, sino que la premiaron con el Razzie, galardones opuestos a los Óscar, a la peor secuela o segunda parte. Pese a ello, Sandra Bullock se mantiene vigente en la industria. Tiene una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, un Óscar y un Globo de Oro a mejor actriz por la película The Blind Side (2010).