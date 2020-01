“Todavía no estoy retirado, pero siento que es el momento de empezar a meterme más hacia el mundo de lo literario, algo que mi esposa y mi pequeño hijo me agradecerían. No me gustaría agarrarlos de la nada y llevarlos a Alemania o Sri Lanka o a donde sea que suceda el próximo filme. Así puedo estar un poco más presente en la casa y transformarme un poco más en un hombre de letras”, afirmó el director estadounidense.