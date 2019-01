En el caso de la actriz Melissa McCarthy, quien estuvo nominada en los recientes premios Globos de Oro como mejor actriz por su rol en ¿Podrás perdonarme?, fue seleccionada para la categoría de peor actriz, por las películas ¿Quién mató a los puppets? y Life of the Party. A ella se unen sus colegas Jennifer Garner, por (Matar o morir- Peppermint), Amber Heard (London Fields), Helen Mirren (Winchester) y Amanda Seyfried (The Clapper).