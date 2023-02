Premios Óscar 2023: las 10 películas nominadas representadas con escenas de Los Simpson

Twitter es la red social de la instantaneidad pero también de los hilos que atrapan a más de un internauta. Así fue el caso del usuario Marc Domènech, quien es un experto en efectos especiales y tiene su propio canal de YouTube para tratar aspectos del cine y del mundo de las series.

El usuario de la red social del pajarito celeste, con mucho ingenio y creatividad, y un notable fanatismo por Los Simpson, creó un hilo con las diez cintas nominadas a “Mejor Película” en la 95° entrega de los Premios Oscar. En las publicaciones podrá ver como cada escena de Los Simpson se corresponde con la temática de las producciones que aspiran a ganar el máximo galardon.

La primera de las referencias es acerca de la Primera Guerra Mundial y la alusión es claramente a la película “Sin novedad en el frente” (All Quiet on the Western Front), una de las más reproducidas de la plataforma de Netflix, que además está nominada en otras categorías.

2. Avatar: The Way of Water — Marc Domènech (@Dias_de_Cine) January 25, 2023

La segunda imagen que publicó el usuario se corresponde con el trabajo de James Cameron y los animales creados en su universo fílmico: los Tulkun (seres inspirados en las ballenas) en “Avatar 2: El sentido del agua”.

El hilo de las nominadas a los Premios Oscar 2023 sigue con la amistad entre dos hombres de “Almas en Pena de Inisherin” (The Banshees of Inisherin) y “Elvis”. Esta última está representada con Homero Simpson como manager y su estrella femenina explotada. A estas dos le sigue “Todo en todas partes al mismo tiempo” (Everything Everywhere All at Once) y “Los Fabelman”.

El usuario de la red social de Elon Musk también encontró el paralelismo entre la serie de Matt Groening y las películas “TÁR” y “Top Gun: Maverick”.

Por último, Marc Domènech también notó los momentos en que se pudieron predecir las últimas dos nominadas: “El triángulo de la tristeza” (Triangle of Sadness), de Ruben Ostlund; y “Ellas hablan” (Women Talking), la cinta indiscutidamente feminista de la categoría.

