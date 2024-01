‘Poor Things’: ¿Por qué se habla tanto de esta película nominada a 11 premios Óscar?

Aún no se ha estrenado en Costa Rica y ya Poor Things se ha convertido en una de las películas favoritas en la temporada de premios.

Ya obtuvo dos Globos de Oro y, en el prestigioso Festival de Cine de Venecia, se llevó el codiciado León de Oro como mejor película. Además, está nominada a 11 premios BAFTA. Para cerrar, este martes 23 de enero recibió 11 nominaciones a los premios Óscar, incluidas las categorías de mejor película, mejor dirección y mejor actriz, por el personaje que interpreta Emma Stone.

Y es que Stone es la gran estrella de este filme, que llegara a las salas de cine de Costa Rica el jueves 25 de enero. La actriz da vida a Bella Baxter, una joven que termina siendo una creación del cirujano de métodos ortodoxos Godwin Baxter, a quien ella le conoce como God.

Por este papel de Bella Baxter, Emma Stone recibió un Globo de Oro y está nominada al premio mejor actriz en los Óscar. (Yorgos Lanthimos)

Bella es algo así como una bebé en el cuerpo de una persona adulta, que por momentos provoca ternura, mientras que en otros causa hasta un poco de pena.

Para entender mejor, Bella era una mujer fallecida a quien el médico decide hacerle un tipo de experimento: quitarle su cerebro y revivirla con el cerebro de un bebé. Por ende, la joven se comporta como una niña que hace berrinches, que se asombra y se ríe con cualquier cosa sencilla. ¡Ella siempre quiere jugar!.

La joven, de larga cabellera, se la pasa encerrada en la casa del cirujano. Ella comparte todo el tiempo con gallinas que tienen cabezas de chanchos, o con chanchos que tienen cabeza de gansos... sí, ideas del doctor.

“Esta fue la etapa más difícil para mí, porque ahí es donde ella es más primitiva. Actuar es intrínsecamente vergonzoso; esto, como trabajo, es simplemente una tontería y puedes sentirte realmente estúpido. Afortunadamente, con Yorgos (Lanthimos, el director) es mucho más liberador y me siento confiada (...). Además, puedo llorarle si me estoy asustando por algo, lo cual me pasa muchas veces”, relata Stone en una entrevista con The New York Times.

La actriz añade que, haciendo las escenas en las que Bella era como una bebé, en ocasiones se preguntaba: “¿Qué estoy haciendo?”.

Conforme avanza el tiempo, Bella va evolucionando en su comportamiento, y God decide llevar a Max McCandless, uno de sus aprendices, para que anote el proceso de evolución de la chica. Al conocerla, el joven estudiante queda flechado y el cirujano le ofrece comprometerse con ella.

Bella no entiende qué es el compromiso, pero de todas formas sabe que está comprometida. Sin embargo, para ella ese no es un impedimento para fugarse con Duncan Wedderburn, su “amante”, un abogado quien promete mostrarle el mundo a la joven.

Queda en evidencia que la ambición de Bella por descubrirse y conocer todo lo que la rodea es inmensa. Además, la chica es valiente, atrevida y no le teme a nada ni a nadie.

Poor Things es una película de poco más de 140 minutos. Es una comedia con un poco de humor negro, con escenas en blanco y negro, que luego pasan a convertirse en escenas llenas de color.

Pero más allá de eso, se trata de un filme diferente, fuera de lo convencional, con situaciones que parecen surreales, desarrolladas en un mundo de inspiración gótica.

Un filme de autodescubrimiento

El autodescubrimiento podría decirse que es uno de los temas principales de la Poor Things. A la joven protagonista no le importan los prejuicios de su época, vive su sexualidad sin ningún tipo de ataduras y hasta con un poco de inocencia.

La aventura con su amante comienza en Lisboa, continúa en Alejandría y termina en un burdel de París. Lo cierto es que en todos los sitios descubre algo nuevo de la vida fuera de la casa... y sobre su sexualidad. De allí que la cinta contiene varias escenas de desnudos, así como muchas escenas de sexo.

Bella decide conocer el mundo con su amante, Duncan Wedderburn, un abogado liberal, interpretado por Mark Ruffalo. (Searchlight Pictures)

“Ella está absorbiendo el mundo que la rodea de una manera tan única y hermosa... Bella me parece muy inspiradora, y vivir eso todos los días durante todo el proceso fue un gran regalo: es la mayor alegría que he tenido como actriz con un personaje. Cada persona le ayudó hasta llegar a ser lo que es en la edad adulta, y fue interesante descubrir que si eliminas todo eso, lo único que queda es alegría y curiosidad”, explica Stone a The New York Times.

Al final, solamente hay un pequeño problema en esa vida tan plancentera que la joven ha descubierto: el pasado de Bella, antes de ser Bella, la está alcanzando y amenaza con traerse abajo sus planes... pero Bella es Bella.

Poor Things está basada en la novela homónima de Alasdair Gray, de 1992, y es dirigida por Yorgos Lanthimos.

Además de Stone, el filme cuenta con la actuación de Mark Ruffalo, Willem Dafoe y Ramy Youssef.