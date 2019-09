“A diferencia del personaje central de la película Todos cambiamos, que sí tiene más recursos económicos para costearse los procedimientos a los que recurre una persona transexual, en Costa Rica no es así. Una buena parte de esta población no cuenta con las herramientas necesarias para hacerle frente a esto, principalmente por los señalamientos y los juicios sociales y religiosos a los que se expone porque no hay una educación masiva sobre ello”, explicó Hidalgo.