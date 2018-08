Con él coincide Bardem, quien asegura que esta no es la típica historia que ya se conoce del narcotraficante, sino que busca ir má allá al explorar esa intimidad que muy pocos conocen y que tanto influyó en el desenlace del colombiano. Para el actor, la vida de Escobar se ha presentado desde una perspectiva mucho más glamurosa de lo que en realidad era, lo que genera una cierta admiración que no debería de existir, pues se trataba de un hombre que no temía matar para cumplir sus objetivos.