“No me hago mucha expectativa. Aunque entiendo que ser invitado (a ser miembro de la Academia) representa alguna especie de prestigio, no me lo tomo muy en serio e igual que siempre estoy abierto a proyectos que lleguen a mí por las razones indicadas, para seguir haciendo el cine que me gusta hacer. No siento que esto cambie la naturaleza de mi trabajo”, detalla.