Jeph Loeb, cabeza de Marvel Television, no descarta que estas series canceladas puedan volver, pero tampoco asegura nada. Por lo pronto, las únicas series de televisión relacionadas al MCU que siguen vigentes en otras plataformas son Agents of SHIELD, en ABC, Cloak and Daggher, en Freeform, y Runaways, en Hulu.