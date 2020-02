Al poco tiempo, dejó una prometedora carrera en al ciencia para dedicarse a pelear por causas en las que creía, poniéndole el cuerpo. Desde el medio ambiente a la protección de las poblaciones indígenas. Había dicho en un comunicado: “Mis acciones no tienen que ver con el sacrificio o con ir a la cárcel porque sí. Conociendo la ciencia, no me queda opción más que decir la verdad y aferrarme a mi moral. No me voy a quedar quieto y mirar el mundo arder”.