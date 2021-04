Bobby Brown comentó que todos, a través de las redes sociales, opinan sobre su imagen. “Entonces uso un top y la gente reacciona como: ‘¡Tiene 10 años!’ No, tengo 17, es lo que las chicas hacen. O uso tacones altos o un outfit para un premio y dicen: ‘¡Parece de 50!’ No, eso es porque me has visto desde los 10 años, por eso pensás eso. Creo que eso ha sido lo más difícil del periodo de transición, que ellos no lo aceptan (el cambio) y yo lo acepté completamente. ¡Estoy lista!”, aseguró.