Si bien Disney y Lucasfilm han reducido el desarrollo de las películas de Star Wars en parte debido al bajo rendimiento del spin off Solo, no se descarta incluso una nueva saga. Tanto Rian Johnson, director de The Last Jedi; como D.B. Weiss y David Benioff, showrunners de Game of Thrones, han dejado en claro que trabajarían proyectos ambientados en el universo de Star Wars.