“Hay que recordar que, cuando la primera película se estrena, nos queda la idea de que, desde los tiempos medievales, los depredadores han visitado la Tierra. En las películas anteriores de este universo, se ha insistido en tallar una cronología muy explícita de los eventos. Lo que realmente me importa es saber lo que sucede entre depredadores y víctimas. Me interesan más los eventos que pasan que el momento o el año en que suceden. Eso sí: podríamos pensar que The Predator vendría después de que se nos cuenta la mitología del depredador”, dijo el director Black a la revista Entertainment Weekly el pasado julio.