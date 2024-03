Llega a Costa Rica la historia sobre el hombre que salvó de los nazis a más de 600 niños

“Si algo no es imposible, entonces debe haber una manera de hacerlo”. La anterior frase ejemplifica a la perfección el espíritu humano de Sir Nicholas Winton, heroico personaje que en la Checoslovaquia de 1939 rescató de los nazis a 669 niños y que inspiró la película Lazos de vida.

En la cinta, que se estrena este jueves 21 de marzo en Costa Rica, Anthony Hopkins es el encargado de dar vida a Winton en su edad avanzada.

“En realidad son varias personas, no un solo hombre, quienes salvan las vidas de niños que están a punto de ser consumidos en las cámaras de gas y los hornos de Auschwitz, Treblinka y Belsen”, comentó el ganador del premio Óscar por The Lion in Winter (1968), en entrevista con la productora.

Babi Winton, interpretada por Helna Bonham Carter, fue la madre del corredor de bolsa londinense y uno de los personajes más relevantes para comprender el carácter humanitario del inglés. Foto: Cortesía MundoCine (JULIE VRABELOVA)

La cinta une dos momentos en la vida del inglés: su labor en el llamado Rescate de Praga y el reencuentro con algunos de los supervivientes 50 años después, gracias al programa That´s Life (Así es la vida) de la BBC, en 1988.

En el primer período, Winton es encarnado en su juventud por el actor Johnny Flynn. Allí se muestra el viaje del británico a la ciudad de Praga en diciembre de 1938 y la labor que emprende, junto a un grupo de londinenses, para trasladar a los menores y encontrarles un hogar en Reino Unido

Dentro de ese grupo, destaca el personaje de Trevor Chadwick, quien según Winton realizó el “trabajo peligroso”. El docente, interpretado por el actor Alex Sharp, renunció en aquel entonces a su trabajo para radicarse en Praga, convirtiéndose en el encargado de negociar con la GESTAPO la obtención de visas.

See-Saw, la productora detrás de Lazos de vida, contó con el aval de Barbara, la hija de Winton, quien falleció a finales de 2022 y había escrito el libro If It’s Not Impossible…: The Life of Sir Nicholas Winton; el cual fue una de las principales fuentes para escribir el guión.

“Barbara se llamaba así por Babi (la madre de Winton). Tuve mucha suerte de hablar con Barbara, de tener también su perspectiva como nieta, pero toda Babi estaba en su libro”, declaró Helna Bonham Carter, quien interpreta a Babi en la cinta.

La historia de Winton ya fue adaptada al cine en dos ocasiones: en 1999 en el filme Todos mis seres queridos y en el 2002 en el documental Nicholas Winton: El poder del bien, ambos del cineasta checo Matej Mináč.

Lazos de vida estará disponible en sedes de Cinépolis, Cinemark, CCM, Nova y el Cine Magaly.