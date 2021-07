Laura Astorga: ‘Es algo emocionante, preparamos un estreno especial...’

Expandir Reproducción automática 1 de 3

Respirando aires parisinos, la cineasta tica Laura Astorga se prepara para hacer realidad un ambicioso y laborioso sueño: ver su ópera prima Princesas Rojas luciéndose en la pantalla grande.

En febrero, Astorga viajará a Alemania para estrenar, el 11, la cinta que cuenta la historia de Camila (Valeria Conejo), niña que se convierte en pionera del movimiento sandinista en Nicaragua.

No será un estreno cualquiera, Astorga develará su película en la sección Generation 14plus, del Festival de Cine de Berlín (la Berlinale), certamen clase A que se realizará del 7 al 17 de febrero.

El imponente centro artístico Casa de las Culturas del Mundo ( Haus der Kulturen der Welt ) –ubicado en el centro de la capital germana– será el espacio de la primera función.

Desde Francia, donde Astorga se encuentra trabajando en el guion de su segunda película , Ngöbe , y participando en el programa Résidence de la Cinéfondation, del Festival de Cine de Cannes, la cineasta habló con Viva acerca del esperado acontecimiento.

¿Cómo se prepara para el estreno de Princesas Rojas en Berlín?

Pues estamos preparando una actividad especial. Con patrocinadores y colaboradores, nos encontramos gestionando un estreno muy particular, del cual daremos detalles un poco más adelante.

¿Se podría adelantar aunque sea algo?

Nos encantaría que estuvieran las dos niñas protagonistas (Valeria Conejo y Aura Dinarte), pero todavía no sabemos si se va a poder. A nivel de visibilidad, sería importante traerlas, pues el estreno es un momento clave y ellas hicieron tan buen trabajo que se lo merecen.

¿Qué respuesta espera del público de Berlín, que es exigente?

Creemos que será exigente por que es un festival clase A, pero lo más interesante será ver cómo un público, el cual no conoce el idioma ni el contexto, reacciona ante la propuesta.

“Eso es realmente emocionante. Nosotros, los que trabajamos en el filme, nos sabemos la película casi de memoria, por lo que ya necesitábamos que un público diferente la viera, alejado del contexto”.

¿Le ilusiona ganar algún premio en la Generation 14plus?

No lo espero; la cinta no fue hecha con ese objetivo. La idea era estrenarla y que la historia generara su público. Con lo de Berlín, puedo decir que la película ya va a cumplir esa meta.

Seguramente, espera que los ticos en Berlín vayan a ver la cinta...

Claro que sí. Creo que les gustaría. Ver esa realidad –que quizá en algún momento vivieron– y ese valor histórico, en otro país, es muy bonito. Así que para todos los que están allí estudiando, trabajando o viviendo, vayan a ver la película.

En la Berlinale, la cinta fue admitida en una sección dirigida a adolescentes; ¿por qué cree que fue categorizada de esa forma?

La verdad no me lo esperaba, siempre he pensado que la película está hecha para un público más amplio. Sin embargo, si la organización lo consideró así fue por algo y eso me satisface mucho. Creo que la razón, es porque las protagonistas son dos niñas.

La cinta tiene un contenido político y social muy centroamericano. ¿Cuál cree que será la lectura en el país?

La cinta retrata un momento histórico para el país que nunca ha sido contado, mucho menos desde el punto de vista de unas niñas. El filme es toda una memoria histórica y política.

En materia de distribución del filme, ¿se ha adelantado algo?

Justo acabamos de cerrar un contrato con la empresa Latido, un agente de ventas español. Ellos serán los encargados de vender la película, ofrecerla a festivales y proponerla a distribuidoras.

“Latido hará gestiones para la película en todo el mundo, menos Venezuela y Centroamérica, de eso nos encargaremos nosotros mismos”.

¿Cuándo se estrena la película en Costa Rica?

Esperamos que en Costa Rica y en Venezuela sea entre abril o marzo, pero todo depende de las negociaciones que lleguemos con las distribuidoras de cine.

“Otros países con interés en estrenar el filme son Nicaragua, Panamá y El Salvador”.

¿Qué espera del estreno en tierras costarricenses?

Creo que en Costa Rica va a gustar mucho, pues en el país hicimos una prueba y la pasó. Eso nos dio confianza.

A 15 días de estrenar Princesas Rojas, ¿qué es lo que más valora de todo el proceso de producción?

Tengo que agradecer, profundamente, a todos los que han colaborado con esta película. Realmente, son muchas personas.

“Durante las diferentes etapas de la producción, he trabajado con diferentes grupos de personas y, sin ellos, esto no habría sido posible”.

En el mismo sentido, ¿cuál ha sido el mayor aprendizaje?

Que el cine tico debe ser protegido, no podemos hacer cine solos. Para mi película he recibido apoyo de Proartes, Cinergia y otras instancias, pero hace falta más respaldo del Estado, una ley de cine.

¿Cuáles son los planes? ¿Cómo espera sacarle provecho a esta proyección internacional?

Seguir buscando fondos, pero ahora para mi proyecto Ngöbe. Estoy en París con el Résidence de la Cinéfondation, lo que me da acceso al mercado de Cannes y luego iré a buscar apoyo al CineMart, del Festival de Róterdam . De eso se trata, de profundizar relaciones. En realidad, uno en los mercados o festivales no cierra tratos, pero sí los abre”.