La nueva ‘Karate Kid’ anunció su estreno en cines

El esperado regreso de Karate Kid al cine ya tiene fecha de estreno. En esta ocasión, la película estará protagonizado por Ralph Macchio, quien retoma su icónico papel de Daniel LaRusso, y por Jackie Chan, en el rol del señor Han. El actor Ben Wang interpretará al estudiante Li Fong en esta nueva entrega.

Esta será la sexta película de la saga, la cual comenzó con Macchio y el recordado actor Pat Morita, quien inmortalizó al personaje del señor Miyagi, el maestro de karate de Daniel San, en 1984. Tras el éxito de la primera cinta, le siguieron las secuelas The Karate Kid Part II (1986), The Karate Kid Part III (1989) y The Next Karate Kid (1994). Finalmente, en 2010 se estrenó una nueva versión de The Karate Kid, protagonizada por Jackie Chan y Jaden Smith.

Además de consolidarse como una saga clásica del cine, Karate Kid también logró conquistar la televisión con la exitosa serie Cobra Kai, que debutó en YouTube antes de pasar a Netflix. El éxito de la serie no solo se debió a las nuevas historias protagonizadas por jóvenes, sino también al toque de nostalgia que trajo consigo la participación de actores de la saga original.

En la serie, vimos el regreso de Macchio como LaRusso y de William Zabka en su papel de Johnny Lawrence, el eterno rival de Daniel. Además, aparecieron otras estrellas como Martin Kove (John Kreese) y Thomas Ian Griffith (Terry Silver).

¿Cuándo se estrenará la nueva película de Karate Kid?

El título de la nueva película será Karate Kid: Legends. De acuerdo con el medio AS, aún no se han revelado muchos detalles sobre la trama, pero el póster sugiere que el joven Li Fong será el alumno de artes marciales de los maestros Han y LaRusso.

La película tiene previsto su estreno en cines el 30 de mayo del 2025, según información publicada por Sony Pictures en su cuenta de Instagram.