Juan Antonio Bayona encara los Óscar con serenidad: ‘‘La sociedad de la nieve’ no es favorita’

Satisfecho por lo logrado hasta el momento y tranquilo al percibir que no es el favorito, así se encuentra el cineasta español Juan Antonio Bayona, previo a la gala de los premios Óscar, donde su obra “La sociedad de la nieve” compite en dos categorías.

“Nos presentamos relajados porque sabemos que no somos los favoritos, y eso disminuye la presión”, indicó el director durante una conferencia con medios de comunicación en Los Ángeles.

Este domingo se llevará a cabo la 96 edición de los premios Óscar, donde la película de Bayona, originario de Barcelona (1975), busca obtener reconocimiento en las categorías de mejor película internacional y mejor maquillaje y peluquería. Aunque la polaco-británica The Zone of Interest figura como la favorita en la categoría principal, Bayona no se ve como el posible ganador, aunque llegar hasta esta instancia ya es un logro significativo.

“¿Nos encantaría ganar el Óscar? Sí. ¿Creemos que lo ganaremos? Ahí no estamos tan seguros”, afirma el también director de Lo imposible. No obstante, destaca que lo más crucial es que la película “será recordada”.

“Los premios se olvidan, pero las películas perduran en la memoria, y esta película será recordada durante muchos años”, subraya Bayona.

Desde que la Academia estadounidense la seleccionó entre las cinco mejores cintas internacionales del año, Bayona experimentó un viaje fascinante en el corazón de Hollywood, marcado por triunfos inolvidables y, sobre todo, por los elogios de importantes directores a quienes admira.

“Directores muy relevantes a quienes admiro me dicen que es la mejor película que han visto en años”, comenta el cineasta, sin revelar nombres.

“La sociedad de la nieve” narra la hazaña de los 16 supervivientes del accidente del vuelo 571 de la Fuerza Aérea Uruguaya, que transportaba a los integrantes del club de rugby Old Christians Club de Montevideo hacia Chile.

'La sociedad de la nieve' relata la historia real de los 16 supervivientes del accidente del vuelo 571 de la Fuerza Aérea Uruguaya en 1972. (Netflix)

El avión se estrelló el 13 de octubre de 1972, en el Glaciar de las Lágrimas, enfrentando condiciones de vida extremas. Los sobrevivientes resistieron 72 días, enfrentando temperaturas extremas, avalanchas y tormentas de arena, alimentándose con los cuerpos de sus compañeros fallecidos.

Bayona, quien ya estuvo en los Óscar cuando Naomi Watts fue nominada por su papel en Lo imposible, compara la experiencia con la actual, señalando que en aquel entonces notaron que pocos vieron la película. Ahora, la situación es diferente, con La sociedad de la nieve generando un mayor impacto y reconexión con la obra inspirada en el tsunami del océano Índico de 2004.

“Ganar un Óscar son palabras muy grandes. Estos días estamos viviendo el proceso desde dentro, observando la gran campaña que hay detrás, y percibimos que ‘La sociedad de la nieve’ es muy apreciada”, relata Bayona.

Además de competir con The Zone of Interest, la película de Bayona enfrentará a la italiana Io Capitano (Yo capitán), Perfect Days (Días perfectos) y la alemana The Teachers Lounge. este domingo.

