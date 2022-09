Hugh Jackman volverá a ser Wolverine: esta vez en ‘Deadpool 3′ con Ryan Reynolds

Deadpool 3 se estrenará el 6 de setiembre del 2024 y contará con la presencia de Hugh Jackman como Wolverine, reveló el actor Ryan Reynolds, quien interpreta al propio Deadpool, en un video publicado en su cuenta personal de Twitter.

Dirigida por Shawn Levy, hay muchas expectativas sobre la tercera parte de la franquicia Deadpool, la primera en ser lanzada desde que 20th Century Studios (entonces, 20th Century Fox) y su franquicia X-Men pasó a manos de Marvel Studios y Disney.

También será un reencuentro entre Reynold y Jackman, cuyos personajes cruzaron su camino por primera vez en la cinta X-Men Origins: Wolverine de 2009, la cual introdujo una versión muy diferente del Deadpool que conocimos después en su propia cinta en el 2016.

Hugh Jackman volverá a mostrar las aventuras de Wolverine, esta vez en 'Deadpool'. Foto: GDA

El anuncio lo realizó Reynold sentado en un sofá y de la manera más casual, mientras Jackman caminaba por detrás, le preguntó: “Oye, Hugh, ¿quieres jugar a Wolverine una vez más?”.

Mientras Hugh sube por las escaleras respondió: “Sí, claro, Ryan”.

Hard keeping my mouth sewn shut about this one. ⚔️ pic.twitter.com/OdV7JmAkEu — Ryan Reynolds (@VancityReynolds) September 27, 2022

Jackman interpretó a Wolverine desde la salida de la película X-Men en el 2000 en casi una decena de películas. Logan, aparecida en el 2017, supuestamente iba a ser su despedida del personaje, aunque ahora conocemos que volverá al ruedo.

La noticia confirmó lo que ya se sabía desde hace tiempo: que los personajes de las otras franquicias de Marvel se unirán al Universo Cinematográfico de Marvel, aunque el mecanismo narrativo con el cual harán este viaje es todavía desconocido.

Podemos encontrar una pista en las aventuras anunciadas de Marvel, las cuales tienen que ver con viajes entre distintas dimensiones como Spider-Man: No Way Home y Doctor Strange: In the Multiverse of Madnesss.