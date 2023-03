Hugh Grant y Andie MacDowell se reúnen en los Oscar, 29 años después de ‘Cuatro bodas y un funeral’

Hugh Grant y Andie MacDowell fueron una de las grandes sorpresas durante la edición 95 de los Premios Óscar la noche de este domingo 12 de marzo. Los conocidos actores de la recordada comedia romántica Cuatro bodas y un funeral aparecieron juntos durante la velada para anunciar a los nominados en la categoría a Diseño de Producción, la cual finalmente ganó All Quiet on the Western Front.

