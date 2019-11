“Para cuando la cinta termine, es posible que no entiendas cada giro narrativo que tomó, o cómo cada pista que Norton te dejó encaja. Es posible que no comprendas por completo lo que Lionel descubrió, o el horror total de lo que Randolph y sus asociados han forjado en Nueva York. Huerfános de Brooklyn no es una lección de historia fácilmente digerible sobre exactamente lo que Robert Moses le hizo a la ciudad en el siglo XX, y para Norton, así es como debería ser”, advirtió Vice.