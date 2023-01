Hoy hace 50 años: Murió actor tico radicado en México

Texto original publicado por La Nación el 4 de noviembre de 1972

Jorge Beirute (nombre artístico), actor costarricense, falleció en México. Una revista llamada Cine Mundial que se edita en la capital azteca, reveló muchas curiosidades sobre la personalidad del artista. Hermes Yerye Beirute nació en San José, Costa Rica, en 1928, debutó profesionalmente con la obra “Cándida” siendo el protagonista en el Teatro Principal de Puebla, obra que participó en el concurso teatral de la República.

Estudiaba medicina en la universidad de Puebla y al mismo tiempo hacía prácticas en el Hospital de caridad del Corazón de Jesús siendo médico interno. Este hospital realizaba festividades para conseguir dinero para aumentar los servicios. Para entonces tenía 23 años. En una ocasión se preparaba para una presentación para presentarla en el Teatro Principal de Puebla.

“Todos insistían en que yo hiciera un papel, tenía inquietudes artísticas pero no definitivamente. Me negaba a trabajar como actor pero bajo las insistencias de las monjas y por el hospital accedi. Entré a ser el primer actor de la obra “Yo la maté” al escuchar los aplausos me embrujó y me envenené. Posteriormente fui al Teatro Universitario que dirige Ignacio Ibarra en Puebla, le comenté mis deseos de estudiar teatro porque me gustaba mucho. Me hizo una prueba y la pasé”, contó a la revista.

Diputados en contra de nacionalización de Vesco

“El señor Robert Vesco y sus asesores lo que tratan no es de obtener la ciudadanía costarricense, sino eludir la acción de la justicia norteamericana”, manifestó el diputado Oscar Saborío Alvarado, al referirse sobre la noticia de los inversionistas norteamericanos que están gestionando la nacionalidad. Varios diputados están recopilando información sobre Vesco para no otorgarle dicha cédula.

“Como ustedes saben estoy recopilando por mi cuenta una valiosa información de las actividades financieras del señor Vesco, y según un documento que obra en mi poder emanado de la Comisión de Valores de los Estados Unidos, Robert Vesco lo que está haciendo con sus inversiones en nuestro país es comprar seguridad”, dijo el diputado Saborío.

Además, expresó que “confío en que mientras tanto no se precipite el Registro Civil y le otorgue la nacionalidad. Tengo entendido que los asesores del señor Vesco en materia legal están buscando la forma de que este controvertido señor de 34 años no tenga que aguardar el trámite constitucional de residir cinco años en Costa Rica.

Capturaron a refugiados haitianos y jamaiquinos

Florida. Diecisiete refugiados haitianos y jamaiquinos fueron capturados por las autoridades y acusados de entrar ilegalmente a Estados Unidos. Según la Policía el velero “Magton”, de casi diez metros de eslora, encalló el domingo por la noche justo al sur de la difícil entrada marítima de Júpiter. Una viandante informó a la Policía local, que a su vez notificó al servicio de guardacostas.