Henry Cavill vuelve a ser Superman y revela el mayor ‘spoiler’ de ‘Black Adam’

El actor Henry Cavill confirmó este lunes 24 de octubre, por medio de publicaciones en en sus redes sociales, que seguirá siendo Superman en la gran pantalla, poniendo fin a años de especulaciones sobre su continuidad como intérprete del Hombre de Acero.

La estrella de Hollywood afirmó que quería dar a conocer la noticia precisamente después del primer fin de semana del filme Black Adam en los cines. En esa película, Cavill aparece en una escena post créditos, en su primer encuentro con el personaje protagonista de Dwayne Johnson.

“Quería esperar hasta que terminara el fin de semana antes de publicar esto porque quería darles a todos la oportunidad de ver Black Adam, pero ahora que muchos de ustedes lo han hecho, quería hacerlo oficial: estoy de regreso como Superman”, compartió el sonriente actor en su cuenta oficial de Instagram.

Henry Cavill confirmó que continuará en el mundo de los superhéroes. (Captura Instagram)

Además, detalló que su cameo en la cinta de Johnson es solo “una pequeña muestra de lo que vendrá”.

El actor, de 39 años, no reveló mayores detalles de su nuevo proyecto, sin embargo, agradeció a sus seguidores y le dijo que pronto vendrán más sorpresas.

“Gracias por su apoyo y gracias por su paciencia. Prometo que será recompensado”, añadió.

Cavill interpretó a Superman por primera vez en la película Man of Steel, en el 2013. Tres años después, en el 2016 retomó su papel en Batman vs. Superman: Dawn of Justice. En el 2017 se unió a la cinta La Liga de la Justicia; y en el 2021 fue su última aparición como el popular héroe de DC en La Liga de la Justicia de Zack Snyder.