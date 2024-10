Henry Cavill protagonizará adaptación en acción real del anime ‘Voltron’

Henry Cavill, conocido por su papel como Superman, será la estrella principal en la nueva adaptación de Voltron, el icónico anime japonés de los años 80. La película será producida por Amazon MGM Studios y dirigida por Rawson Marshall Thurber, según informó Variety.

Aunque la trama aún se mantiene en secreto, se espera que conserve la esencia del anime original. En la serie, cinco jóvenes pilotos unen fuerzas a bordo de robots con forma de leones, que se combinan para formar el gigantesco robot Voltron. Este clásico de la ciencia ficción fue un fenómeno en su tiempo y, aunque no se ha anunciado una fecha de estreno, la película genera gran expectativa entre los fanáticos.

Cavill compartirá protagonismo con Daniel Quinn-Toye, un actor emergente que impresionó al director con su talento en el teatro del West End junto a Tom Holland. Esta será una gran oportunidad para Quinn-Toye de mostrarse en la pantalla grande.

El guion de la película está a cargo del propio Thurber junto con Ellen Shanman. Aunque los detalles de la historia siguen siendo un misterio, los fanáticos ya están emocionados por ver a Cavill en el papel principal.

LEA MÁS: Netflix cancela ‘The Witcher’ tras la salida del actor Henry Cavill

Además de Voltron, Cavill ha estado muy activo en el cine de acción. Recientemente protagonizó películas como Argyle, de Matthew Vaughn, y The Ministry of Ungentlemanly Warfare, de Guy Ritchie. También hizo una aparición sorpresa en la nueva película de Deadpool & Wolverine.

Para los seguidores de Cavill, hay más noticias emocionantes: el actor será parte del elenco de In the Gray, otro proyecto de Ritchie, donde compartirá pantalla con Jake Gyllenhaal y Eiza González, según The Hollywood Reporter. También se espera que protagonice una nueva versión de Highlander, dirigida por Chad Stahelski.

Este próximo proyecto de Voltron no solo marca un paso importante en la carrera de Cavill, sino también el regreso de una de las franquicias de ciencia ficción más queridas por los fanáticos de la animación japonesa.

LEA MÁS: Henry Cavill se sinceró sobre lo que siente por Shakira