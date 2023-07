Harrison Ford cuelga el sombrero de Indiana Jones: un recorrido por la carrera del actor

Harrison Ford es una figura reconocida a nivel mundial. El actor estadounidense, protagonista de numerosas películas de diversos géneros, se convirtió en un ícono del cine y la cultura popular. Sin duda, su papel más emblemático y transformador en su carrera fue interpretando a Han Solo en la legendaria saga de Star Wars.

Ford dio vida a este personaje en cinco entregas, incluyendo títulos como El imperio contraataca, El regreso del jedi, El despertar de la fuerza y El ascenso de Skywalker.

A lo largo de su carrera, Ford demostró ser un actor versátil, destacando en roles como Rick Deckard en el clásico de ciencia ficción Blade Runner (1982) y su secuela Blade Runner 2049 (2017), así como en el papel de Jack Ryan en las películas basadas en los exitosos libros de Tom Clancy: Juego de patriotas y Peligro inminente.

No obstante, más allá de todos los personajes que interpretó, Harrison Ford es especialmente reconocido como Indiana Jones, un ícono para varias generaciones. La franquicia estadounidense basada en las aventuras del Dr. Henry Walton “Indiana” Jones Jr. narra las fascinantes historias de un arqueólogo ingenioso, con un gran sentido del humor y un profundo conocimiento de antiguas civilizaciones.

La saga de Indiana Jones comenzó en 1981 con la película Los cazadores del arca perdida, continuando con El templo de la perdición, en 1984, y La última cruzada, en 1989. En el 2008 se estrenó la cuarta entrega, El reino de la calavera de cristal.

Fuera del universo de Indiana Jones, Ford interpretó otros personajes reconocidos en películas como El fugitivo, Air Force One, Se presume inocente y Secretaria ejecutiva (junto a Melanie Griffith y Sigourney Weaver). Su destacada actuación en el thriller Testigo en peligro le valió su única nominación al Premio de la Academia como Mejor Actor.

La saga de Indiana Jones comenzó en 1981 con la película “Los cazadores del arca perdida”. (Captura YouTube)

El año pasado, los productores decidieron revivir al personaje de Indiana Jones. A pesar de sus 80 años, Ford se puso una vez más la chaqueta de cuero del arqueólogo para protagonizar la quinta y última entrega de la franquicia, titulada El dial del destino. La película fue estrenada en el 76.º Festival de Cine de Cannes en mayo de este año y llegó a los cines de todo el mundo esta semana.

A diferencia de las primeras cuatro películas, dirigidas por Steven Spielberg, esta última entrega estuvo a cargo del cineasta estadounidense James Mangold, reconocido por su trabajo en películas como Inocencia interrumpida, Identidad y Ford v Ferrari, esta última nominada al premio Óscar como Mejor Película.

La historia del arqueólogo ‘Indy’ Jones dejó una huella imborrable en varias generaciones, despertando el interés por la aventura, los jeroglíficos y la historia en general. Después de 41 años desde su debut en 1981, la franquicia de Indiana Jones continúa siendo parte integral de la cultura popular.

Con su regreso en esta nueva entrega, Ford vuelve a enfundarse en la icónica chaqueta de cuero del arqueólogo más querido de la historia. En una entrevista exclusiva, conversamos con el actor sobre el significado de esta última película.

–¿Qué le ha enseñado ‘Indy’ a lo largo de los años?

– Esa es una pregunta muy interesante y creo que no tengo una respuesta interesante. Puedo confirmar, sin embargo, que no he aprendido nada de arqueología, pero sí he aprendido a usar un látigo (risas).

– ¿Y qué ha aprendido haciendo esta saga?

– Te diré lo que he aprendido. He aprendido que si empiezas con una buena historia y la tratas con cuidado, siempre respetando la historia, respetando a la audiencia y siendo consciente de la oportunidad que tienes, la oportunidad de contarle historias a la gente, estás en el camino correcto. Si entiendes todo eso estás a mitad de camino de hacer una buena película.

– Y usted sí que ha hecho buenas películas...

– Sí, he tenido la suerte de ser parte de grandes películas a lo largo de los años, por eso estoy muy agradecido con las personas con las que he trabajado. Las oportunidades que he tenido en la vida han surgido del éxito de esas películas. Ahora que lo pienso, retomando su pregunta anterior, hay algo muy importante que he aprendido, y es cómo aprovechar el éxito.

– ¿Qué consejo le daría a Indiana Jones?

– ¡Que se detenga mientras va ganando!.

– Si pudiera viajar en el tiempo, ¿a qué época y lugar iría?

– Como está el mundo, creo que iría a Hawái, a cualquier época en Hawái, a la prehistoria, al miércoles pasado, cualquier época en Hawái, siempre y cuando haya margaritas (risas).

¿Cómo se sintió trabajando en Indiana Jones sin Steven Spielberg dirigiendo?

– Aunque no haya sido el director, Steven Spielberg tuvo una enorme influencia en todo lo que sucedió en esta película. Más allá de que él fue el productor ejecutivo, su espíritu, su energía, su estilo cinematográfico, todo eso hizo parte de esta película. Estoy y siempre estaré muy agradecido por toda la experiencia que tuve con Steven.

– ¿Se iban comunicando mientras grababan?

–¡Claro! Hablábamos todo el tiempo mientras desarrollábamos el guion e incluso cuando estábamos filmando, James (Mangold) hablaba con él al menos una vez por semana.

– ¿Qué nos puede decir del trabajo con James Mangold?

– Para esta entrega de Indiana Jones teníamos una historia diferente y necesitábamos un director diferente. James era la persona. Creo, sin miedo a equivocarme, que lo que hemos hecho en el pasado nos sirvió mucho. Esta es una historia ambiciosa y todo lo que he recorrido fue determinante para poder hacerla.

A pesar de sus 80 años, Ford se puso una vez más la chaqueta de cuero del arqueólogo para protagonizar la quinta y última entrega de la franquicia, titulada “El dial del destino”. En la foto, James Mangold, Kathleen Kennedy (President, Lucasfilm), Harrison Ford, Phoebe Waller-Bridge (Craig Sjodin/The Walt Disney Company)

En la década de los años 60, Harrison Ford emprendió un viaje a Los Ángeles con el objetivo de encontrar trabajo en la industria radiofónica. Aunque no logró alcanzar su meta inicial, decidió quedarse en la ciudad y finalmente consiguió firmar contratos para desempeñar papeles secundarios en películas.

No obstante, Ford siempre tuvo claro lo que realmente deseaba. En lugar de aceptar roles que no le convencían, decidió aprender carpintería para garantizar un ingreso más estable y poder mantener a su familia. Esta habilidad le permitía seleccionar únicamente los papeles que realmente le interesaban.

Y como en toda historia de éxito, siempre hay una persona que brinda una oportunidad. En la vida de Harrison Ford, ese individuo fue el director de casting llamado Fred Roos.

Roos quedó impresionado por el talento de Ford y se dedicó a elogiar al actor frente a los principales directores de Hollywood. Además, cuando las circunstancias en el mundo del cine se tornaban difíciles, contrataba a Ford para trabajar como carpintero.

A través de la conexión con Roos, Ford obtuvo un papel en la película American Graffiti (1973). Sin embargo, la gran oportunidad se presentó cuando Ford se encontraba ejerciendo su oficio de carpintero para una productora en la que George Lucas, creador del personaje de Indiana Jones, formaba parte.

En una mañana cualquiera, Lucas llegó a la productora para iniciar el proceso de audiciones de una película llamada Star Wars. Fue en ese momento cuando Ford, desempeñándose como carpintero, entabló una conversación con Lucas.

Días más tarde, Ford encontró la oportunidad que tanto anhelaba: logró participar en las audiciones. Lucas tomó la decisión de que aquel hombre al que había conocido mientras trabajaba en carpintería debía ser el elegido para interpretar a Han Solo. El resto, como se dice, es historia...

