Festival Shnit vuelve al Cine Magaly: ¡Es hora de hacer planes para maratonear cortometrajes!

¡Llegó la hora de celebrar el cortometraje! El Festival Shnit (un evento que sucede en simultáneo en distintas ciudades del mundo) está de regreso y, por decimotercera vez, se celebrará en Costa Rica.

Del 5 al 15 de octubre, el Cine Magaly será la sede de este evento que promueve producciones costarricenses, pero también un gran vistazo a la industria internacional de los cortos.

“Estamos muy felices porque desde la primera edición en el año 2011, el Festival shnit San José ha proyectado más de trescientos cortometrajes nacionales y más de novecientos cortometrajes de todo el mundo. Ha sido una gran vitrina”, explica Josué Fischel, director del festival.

El Shnit ha gozado del beneplácito del público. Sea en la sala principal o en la salita del Cine Magaly, suele haber nutrida asistencia. (Phil M.Vorwerk Phil@UCUInc.com)

Para Fischel, hay muchos motivos para emocionarse con la continuidad del evento. “Como evidencia de la enorme pasión de nuestro país por el cine, contamos con el orgullo de ser la segunda sede con mayor audiencia, solo detrás de Berna, la sede central del Festival, así que nos mantenemos fuertes e ilusionados”, cuenta.

A gozar el cortometraje Copiado!

Para la edición 2023 del Shnit se exhibirán quince cortometrajes nacionales, los cuales serán evaluados por un jurado local compuesto por la actriz y productora de cine Adriana Álvarez, el director Carlos Aguilar y el fotógrafo y director y fotógrafo Sergio Pucci. Esto como parte de la sección Made in Costa Rica.

Además, el público también tendrá la oportunidad de elegir su cortometraje favorito, otorgando así el Premio del Público de esta competencia.

La competencia de producciones ticas estará dividida en dos bloques: MADE IN COSTA RICA I, programada para el sábado 7 de octubre; y MADE IN COSTA RICA II, que se llevará a cabo el sábado 14 de octubre.

En el Festival Shnit, 'Sangre y ceniza' es una de las producciones ticas que será parte de la competencia local. Foto: Cortesía de la organización

Los ganadores, tanto del Premio del Jurado como del Premio del Público, serán recompensados con un combo de alquiler de cámara con óptica, accesorios, operador, asistente, seguros y transporte, cortesía de Cine House, para promover la producción nacional.

Más allá de la competencia Copiado!

El Festival Shnit promoverá cortos ticos no solo con Made in Costa Rica, sino también con una sección titulada Sabor Local: CHURCHILL, en la cual se dará vitrina a dieciséis cortometrajes nacionales que no estarán en competencia.

El bloque CHURCHILL I está programado para el viernes 6 de octubre; mientras que CHURCHILL II se llevará a cabo el jueves 12 de octubre.

Además, el Shnit gestiona por tercer año el concurso shnit REEL Time, en colaboración con Cine House, el cual mostrará el resultado del desafío de trece equipos de producción que crearon cortometrajes en tan solo cuarenta y ocho horas. Estos cortometrajes también competirán por dos premios: Premio del Jurado y Premio del Público.

Además, el festival se enriquece con una serie de actividades, incluyendo talleres y charlas gratuitas, a las cuales se puede acceder insicribiéndose en el sitio web oficial del festival shnitsanjose.com.

Josué Fischel se ha mantenido como cabeza de producción de este festival, que tiene sedes simultáneas en tres continentes. Foto: Cortesía

En última instancia, el Festival Shnit trae la competencia GLOBAL (o WORLDWIDE), una serie de tres funciones compuestas por dieciséis cortometrajes provenientes de diferentes partes del mundo. Estas estarán exhibidas durante todos los días del festival.

“Nuestro objetivo es ser un puente entre los cineastas, personas amantes del cine y la comunidad en general. Queremos que más personas en nuestra capital se sumerjan en la magia del cine, que celebren su creatividad y experimenten el poder de la narración audiovisual”, reflexiona Fischel sobre la relevancia del evento.

“Al asistir al Festival shnit San José, no solo disfrutarán de grandes obras cinematográficas, sino que también se convertirán en parte de una comunidad apasionada que comparte su amor por el cine y el contar historias”, agrega.

El costo de la entrada a una función del festival es de ¢4.000. Puede conseguir su tiquete en la boletería física del Cine Magaly, pero se aconseja comprar la entrada en el sitio web cinemagaly.com para evitar filas y asegurar su puesto.