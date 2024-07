Elenco de ‘Ciudad de Dios’: Un vistazo 22 años después de su estreno

El filme Ciudad de Dios, estrenado en el 2002 y dirigido por Fernando Meirelles y Kátia Lund, es un ícono del cine brasileño. La obra que retrata la vida en las favelas de Río de Janeiro, recibió aclamación internacional y fue nominada al Óscar en cuatro categorías, incluyendo mejor director y mejor guion adaptado. Dos décadas después, exploramos la trayectoria de los actores principales.

Alexandre Rodrigues (Buscapé)

Alexandre Rodrigues (41 años), quien interpretó al protagonista Buscapé, continuó su carrera en el cine y la televisión. Participó en películas como Última Parada 174 y Entre Abelhas, y en series como 1 Contra Todos y Ninguém Tá Olhando. Actualmente, se dedica al teatro y a proyectos independientes en el cine brasileño.

Douglas Silva (Dadinho)

Douglas Silva (34 años), conocido por su papel como el joven Zé Pequeno, protagonizó la serie Cidade dos Homens. En 2022, participó en el reality Big Brother Brasil, donde obtuvo el tercer lugar. Además, actuó en novelas como Amor de Mãe y A Força do Querer. Fue el primer actor brasileño nominado al Emmy Internacional por Cidade dos Homens.

Leandro Firmino (Zé Pequeno)

Leandro Firmino (46 años), quien dio vida al temido Zé Pequeno adulto, mantuvo una carrera estable en la actuación. Apareció en películas como Última Parada 174 y Ó Paí, Ó, y en diversas telenovelas y series de TV, incluyendo Nos Tempos do Imperador e Império.

Phellipe Haagensen (Bené)

Phellipe Haagensen (40 años), el carismático Bené, siguió actuando en novelas y películas. Participó en Paraíso Tropical y A Casa das Sete Mulheres. En 2019, formó parte del programa A Fazenda, de donde fue eliminado tras un incidente controvertido.

Alice Braga (Angélica)

Alice Braga (41 años) alcanzó fama internacional después de Ciudad de Dios. Actuó en filmes de Hollywood como Soy leyenda junto a Will Smith, The Suicide Squad y Blindness. Recientemente, protagonizó la serie Queen of the South y el filme brasileño Eduardo y Mônica, basado en la canción de Legião Urbana.

Roberta Rodrigues (Berenice)

Roberta Rodrigues (41 años), quien interpretó a Berenice, continuó su carrera en televisión y cine. Participó en telenovelas como Salve Jorge, A Regra do Jogo y Segundo Sol. También forma parte del grupo musical Melanina Carioca.

Darlan Cunha (Filé com Fritas)

Darlan Cunha (38 años), conocido por su papel de Filé com Fritas, también actuó en Cidade dos Homens como el personaje de Laranjinha. Continuó su carrera en telenovelas como Cobras & Lagartos y A Diarista.

Thiago Martins (Lampião)

Thiago Martins (35 años), quien interpretó a Lampião, es ahora una figura destacada en la televisión brasileña. Actuó en telenovelas como Pega Pega y Amor de Mãe. Además, es cantante y ha lanzado varios álbumes. Actualmente, forma parte del elenco de Família É Tudo, del canal TV Globo.

Matheus Nachtergaele (Zanahoria)

Matheus Nachtergaele (55 años) ya era un actor consagrado antes de Ciudad de Dios y continuó su exitosa carrera. Participó en filmes icónicos como O Auto da Compadecida y Central do Brasil. Como director, recientemente estrenó A Voz do Silêncio. En televisión, actualmente interpreta a Norberto en la serie Renascer.

Nueva serie de MAX: Ciudad de Dios, la lucha no para

Una nueva serie, Ciudad de Dios: La lucha no para, se estrenará el 25 de agosto en MAX. La serie continúa la historia de los personajes, centrándose en el trabajo fotográfico de Buscapé en los inicios de los 2000. La trama gira en torno a la salida de un joven traficante de la cárcel, reavivando la lucha por el control de la favela. Aborda el conflicto entre traficantes, la milicia y el poder público, mientras los residentes buscan unirse contra los opresores. Incluirá flashbacks del filme original y presentará nuevos personajes.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La información fue proporcionada y revisada por un periodista para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.