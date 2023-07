El regreso de Allan: La historia del muñeco olvidado en la nueva película de Barbie

Muchos desconocen la historia de “Allan Sherwood”, un muñeco que fue lanzado por la marca Mattel en 1964. Ante su repentino fracaso, el que prometía ser el mejor amigo de “Ken”, fue descontinuado en 1966. Sin embargo, la directora Greta Gerwig volvió a incluirlo en el live action de Barbie.

La cinta de la mítica muñeca rosa se estrenó el 20 de julio, en todas las salas de cine del país, para la curiosidad de varios fanáticos, la aparición de un personaje no pasó desapercibido. Muchos no entendían, por qué en un mundo repleto de “Barbies” y “Kens”, solo había un “Allan Sherwood”.

LEA MÁS: El poderoso mensaje de Barbie según Margot Robbie

¿Por qué solo existe un ‘Allan’ en la película? Copiado!

Desde que se conoció el tráiler oficial, un personaje llamó la atención más que otros. Se trata de “Allan”, interpretado por el actor de Hollywood Michael Cera.

Según la revista Elle, Mattel lanzó a “Allan“ en 1966, para que fuera el novio de “Migde”, una muñeca que es la mejor amiga de “Barbie”. Además, la empresa lo nombró como el mejor amigo de “Ken”.

El personaje tenía una apariencia distinta, su cabello, en vez de ser rubio, era pelirrojo y, su piel era más trigueña. En ese momento, se pensó que iba a ser un éxito la llegada de un nuevo juguete al universo rosa. Sin embargo, dos años después, en 1966, la empresa descontinuo a “Sherwood”.

Se cree que una de las causas de su eliminación, surgió por la descripción de la caja, en esta se leía: “Toda la ropa de ‘Ken’ le queda”. Esta frase causó gran polémica, porque la gente comenzó a especular que los dos tenían una relación, de acuerdo con lo explicado por el sitio citado anteriormente.

Nuevamente, el muñeco llegó al mercado en 1991, con una apuesta diferente, por ese momento fue presentando como Alan si una “L”. Para 2002, “Midge” regresó embarazada. Según teorías, esta idea la lanzó Mattel con el objetivo de poner fin a los rumores del personaje, pues el bebé sería de “Sherwood”.

Sin embargo, Allan no volvió a aparecer. Incluso, “Midge” apareció en el 2010 en el programa animado Barbie: life in the dreamhouse, y no fue relacionada con el personaje. De hecho, era presentada como mamá soltera. Una novedad de la película es que la actriz que le dio vida a la mejor amiga de Barbie fue la actriz Emeral Fennell.

La producción quiso traer a la pantalla al personaje que fue olvidado durante años. En esta entrega, la historia retrata a un “Allan” confundido que no entiende por qué es diferente a los demás, en el mundo en el que todos son “Ken” y “Barbie”.

El canadiense Michael Cera da vida al personaje y el actor es recordado por participar en varias producciones como La joven vida de Juno, Super cool, Este es el fin, Apuesta maestra, Captain Dad, entre otras.

El Grupo de Diarios América (GDA), al cual pertenece ‘La Nación’, es una red de medios líderes fundada en 1991, que promueve los valores democráticos, la prensa independiente y la libertad de expresión en América Latina a través del periodismo de calidad para nuestras audiencias.