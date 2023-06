El impactante relato de Robert Downey Jr.: de la cárcel al éxito en Hollywood

Hoy en día, la mejor forma que encuentran las celebridades para sincerarse sobre cualquier aspecto de su vida parece ser a través de los podcasts y las redes sociales. El último en compartir libremente su experiencia fue Robert Downey Jr., quien decidió compartir cómo fue pasar tiempo en la cárcel antes de retomar el rumbo de su carrera.

También habló sobre su documental, estrenado el año pasado, titulado “Sr.”, en el cual aborda la relación con su padre. Según el portal TooFab, durante una franca conversación con Dax Shepard y Monica Padman en su podcast “Armchair Expert”, Robert Downey Jr. admitió cómo fue su experiencia en la cárcel..

Su encarcelamiento se debió a que el intérprete de Iron Man no se presentó a múltiples pruebas de consumo de drogas que una corte había ordenado. Esto resultó en una sentencia de prisión de tres años, de los cuales el actor solo cumplió uno.

Durante la conversación en “Armchair Expert”, el anfitrión Dax Shepard dijo sentir una conexión especial con Robert, ya que ambos han vivido en el mundo de la adicción. El presentador explicó que comprende muy bien el poder de esa “negación” en la cual los adictos se apoyan, mencionando: “Esto no va a pasar. Esas no son luces de la policía detrás de mí. No me van a hacer la prueba de alcoholemia. No llevo nada”, ejemplificó.

Luego llegó a la pregunta y, sobre todo, a la reflexión sobre el tiempo que un adicto realmente pasa tras las rejas. Cuando se enfrenta a las consecuencias de sus acciones antes de que la negación desaparezca y la realidad de la situación se establezca. Robert mencionó que ofrecería las “tarjetas didácticas” basadas en su experiencia con el encarcelamiento.

El inicio de la sentencia Copiado!

Desde el principio, Robert Downey Jr. dio a entender que se encontraba fuera de la realidad durante el proceso legal. “Estoy en la corte, recibiendo sentencias más severas de un juez enojado”, dijo. “Incluso en algún momento, él dijo algo en latín y sentí como si me estuvieran hechizando”.

Luego detalló el centro de recepción donde pasó algún tiempo antes de ser trasladado al Centro de Tratamiento de Abuso de Sustancias de California y la prisión estatal en Corcoran. Recordando que estaba agrupado con todos los presos, mencionó: “Posiblemente, es el lugar más peligroso en el que he estado en mi vida, porque nadie es designado a una zona dependiendo de si es un criminal de nivel 1, 2, 3 o 4, todos estaban juntos”.

Robert Downey Jr. during his sentencing in Municipal court, 1999. pic.twitter.com/MFfe2PqExv — Retrophy (@Retrophy_) April 26, 2022

Lo más impactante de su experiencia Copiado!

Cuando ingresó a prisión en 1999, mencionó que solo había amenazas y sentía que todos querían quitarle sus pertenencias. “Recuerdo un momento cuando salí de mi celda para ir a la ducha, y no sé por qué, pero estaba un poco mareado y tenía la ropa interior puesta al revés, con la marca en la parte de atrás. Recuerdo que esto provocó risas y burlas fuertes por parte de mis compañeros de prisión”.

Sin embargo, una vez que fue transferido a donde cumpliría el resto de su sentencia, era hora de hacer una reconciliación mental.

Para él, un momento impactante fue “entrar por primera vez al patio donde vas a pasar tiempo por más de un año. Lo más cercano que puedo asociar con eso es que te mandaran a un planeta distante donde no hay camino de regreso hasta que los planetas se alineen”.

No obstante y luego de dos semanas, dijo que que, como personas, “estamos programados para, en un corto periodo de tiempo, ser capaces de adaptarnos a cosas que parecen imposibles”. También sabía que podría haber estado en una situación mucho más grave.

Incluso contó sobre la manera en que aprendió a defenderse. “Lo más importante es que, mientras estés dispuesto a hacer daño, no serás un blanco para ellos”, dijo el actor. Finalmente, la estrella del Universo Cinematográfico de Marvel pudo retomar su trabajo y alcanzar sus mayores éxitos en los años posteriores al tiempo que pasó en prisión.

El actor Robert Downey Jr. encarnó a 'Tony Stark' (Iron Man) en las películas de Marvel.

