Ed Asner, el actor que dio voz al señor Fredricksen en la película ‘Up’, fallece a los 91 años

Ed Asner inició su carrera como actor de teatro, posteriormente dio el salto a la televisión y al cine. (ROBYN BECK/AFP)

El actor estadounidense Ed Asner, conocido por dar voz al obstinado señor Carl Fredricksen en la película de Pixar Up, falleció este 29 de agosto a los 91 años.

Así lo dio a conocer su familia por medio de un mensaje publicado en la cuenta oficial de Twitter del intérprete.

“Lamentamos decir que nuestro amado patriarca falleció esta mañana en paz. Las palabras no pueden expresar la tristeza que sentimos. Con un beso en la cabeza, ¡Buenas noches, papá!. Te amamos”, dice el tuit.

El deceso ocurrió en Los Ángeles, California, donde residía. Sin embargo, no trascendieron las causas de su muerte.

Asner es considerado un ícono del cine y la televisión, debido a su amplia y exitosa trayectoria, la cual se destacó al interpretar a Lou Grant en la serie de comedia The Mary Tyler Moore Show. Dado al éxito que tuvo dicha producción, que concluyó en 1977, el personaje de Asner obtuvo su propia serie dramática, llamada precisamente Lou Grant.

We are sorry to say that our beloved patriarch passed away this morning peacefully. Words cannot express the sadness we feel. With a kiss on your head- Goodnight dad. We love you. — Ed Asner (@TheOnlyEdAsner) August 29, 2021

“Era un personaje tan hermoso, un guión tan hermoso (...). Comencé a lamerme los labios sobre el proyecto. No podía creer que una comedia de situación me estuviera afectando de esta manera. Nunca me había considerado un comediante y deliberadamente me había mantenido alejado de los papeles de comedia”, dijo Asner en una entrevista de 1973 con The New York Times.

The Mary Tyler Moore Show es una serie que narra la historia de Mary Richards (Mary Tyler Moore), una mujer que se muda a la ciudad de Minneapolis después de terminar con su pareja. Allí encuentra trabajo como productora en una cadena de televisión, liderada por Lou Grant (Ed Asner), su nuevo jefe.

[ Un ‘niño’ ríe con fuerza detrás de Up ]

De hecho, fue con estas dos producciones que el actor logró acumular cinco premios Emmy a lo largo de esa década: en 1971, 1972, 1975 y en 1978 y uno más en 1980.

“Es uno de los dos únicos actores (Uzo Aduba es el otro) en ganar un Emmy de comedia y drama por el mismo papel en diferentes programas”, detalla The Hollywood Reporter.

No obstante, su carrera va más allá. Asner comenzó su andar como actor en el teatro y ayudó a fundar la compañía Playwrights Theatre Company y en 1960 consiguió su primer papel en Broadway, en la producción Face of a Hero. Para ese entonces ya había hecho su debut en televisión en la antología Studio One, en 1957.

Años más tarde, fue parte de las miniseries Roots y Rich Man, Poor Man, que también le valieron un premio Emmy cada una.

El mundo del doblaje

Nacido el 15 de noviembre de 1929 en Kansas City, el artista también dedicó parte de su carrera a la actuación de doblaje, que incluye las voces de Joshua en Joshua and the Battle of Jericho (1986); Jonah Jameson en la serie Spider-Man (1994-1998); Hoggish Greedly en Captain Planet and the Planeteers (1990–1995); Roland Daggett en Batman: The Animated Series (1992–1994); y Ed Wuncler en The Boondocks (2005–2014).

Sin embargo, su trabajo más reconocido en este ámbito es el del señor Carl Fredricksen en Up, un viudo de 78 años que amarra miles de globos a su casa para cumplir el sueño de conocer Sudamérica. Esta es una película de Pixar doblemente ganadora del premio Óscar.

El último proyecto en el que estuvo Ed Asner fue 'Dug Days', una serie derivada de 'Up' que se estrenará en Disney Plus 1.° de setiembre. Foto: AFP. (VALERIE MACON/AFP)

Su trayectoria incluye también la película Elf, donde dio vida a Santa Claus; así como apariciones en las series Cobra Kai, Grace and Frankie y Dead To Me.

Producto de su carrera, Asner, quien era el menor de cinco hermanos, recibió el premio Screen Actors Guild Life Achievement Award en el 2001.

Asner era padre de Kate y los gemelos Matthew y Liza, producto de su matrimonio con Nancy Lou Sykes, con quien estuvo casado entre 1959 y 1988.

Cabe destacar que el último proyecto en el que estuvo fue Dug Days, la serie derivada de Up, que Disney Plus estrenará el miércoles 1.° de setiembre.