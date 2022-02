¿Dónde ver las películas nominadas a los Óscar? Aquí le contamos

La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas anunció este 8 de febrero sus nominaciones a lo mejor del cine. Teniendo estos datos, es momento de saber dónde se pueden ver las películas que compiten por estatuillas en la edición número 94 de los premios Óscar.

Las personas fanáticas del cine tienen tiempo hasta el 27 de marzo (esa noche se entregarán los premios) para ver la mayoría de las cintas, hacer sus apuestas y descubrir si sus favoritas son galardonadas.

Mejor película

--Belfast: Cuenta con siete nominaciones y estará disponible en el Cine Magaly, a partir del 10 de marzo.

Sinopsis: “Belfast es un drama ambientado en la tumultuosa Irlanda del Norte de finales de los años 60. Sigue al pequeño Buddy mientras crece en un ambiente de lucha obrera, cambios culturales, odio interreligioso y violencia sectaria. Buddy sueña con un futuro que le aleje de los problemas, pero, mientras tanto, encuentra consuelo en su pasión por el cine, en la niña que le gusta de su clase, y en sus carismáticos padres y abuelos”. Tomado de Filmaffinity.

--CODA: los sonidos del silencio: Con tres candidaturas para los Óscar, esta película no tiene fechas disponibles en salas nacionales.

Sinopsis: “Ruby (Emilia Jones) es el único miembro oyente de una familia de sordos. A sus 17 años, trabaja por la mañana con sus padres y su hermano en Gloucester, Massachusetts, antes de ir a clase, tratando de mantener a flote el negocio pesquero familiar. Ávida de encontrar nuevas aficiones, Ruby decide probar suerte en el coro de su instituto, donde no sólo descubre una latente pasión por el canto, sino también una fuerte atracción física por el chico con el que debe realizar un dueto. Su entusiasta profesor (Eugenio Derbez) ve algo especial en ella y la anima a que piense en la posibilidad de entrar en la escuela de música, algo que la obligaría a tener que tomar una decisión de cara a su futuro: o sus estudios, o su familia”. Tomado de Filmaffinity.

--No miren arriba: La cinta, que posee cuatro nominaciones, está disponible en Netflix.

Sinopsis: “En esta película se podrá conocer a dos astrónomos que realizan una gira mediática para advertir a la humanidad de un cometa mortal que está en rumbo a colisionar con la Tierra. La respuesta del mundo es inesperada”. Tomado de Netflix

'El poder del perro' es la película con más nominaciones en los premios Óscar. La cinta está disponible en Netflix. Foto: Netflix

--Drive My Car: La cuatro veces nominada (también a mejor cinta internacional) no tiene fechas disponibles en salas costarricenses.

Sinopsis: Pese a no ser capaz de recuperarse de un drama personal Yusuke Kafuku, actor y director de teatro, acepta montar la obra Tío Vania en un festival de Hiroshima. Allí, conoce a Misaki, una joven reservada que le han asignado como chófer. A medida que pasan los trayectos, la sinceridad creciente de sus conversaciones les obliga a enfrentarse a su pasado. Tomado de Filmaffinity.

--Dune: con 10 nominaciones a los premios Óscar, este filme puede disfrutarse en Nova Cinemas y en HBO Max.

Sinopsis: “Arrakis, el planeta del desierto, feudo de la familia Harkonnen desde hace generaciones, queda en manos de la Casa de los Atreides después de que el emperador ceda a ella la explotación de las reservas de especia, una de las materias primas más valiosas de la galaxia y también una droga capaz de amplificar la conciencia y extender la vida”.

“El duque Leto (Oscar Isaac), la dama Jessica (Rebecca Ferguson) y el hijo de ambos, Paul Atreides (Timothée Chalamet), llegan al planeta con la esperanza de recuperar el renombre de su casa, pero pronto se verán envueltos en una trama de traiciones y engaños que les llevarán a cuestionar su confianza entre sus más allegados y a valorar a los lugareños, los Fremen, una estirpe de habitantes del desierto con una estrecha relación con la especia”. Tomado de Filmaffinity.

--King Richard, una familia ganadora: La cinco veces nominada está disponible en HBO Max.

Sinopsis: La cinta recorre la vida de Richard Williams, un padre decidido que fue determinante en la crianza de dos de las deportistas más talentosas de todos los tiempos, quienes transformarían el mundo del tenis para siempre.

--Licorice Pizza: La nominada a mejor película se estrena el 17 de febrero, en el Cine Magaly. También aparece en cartelera de Cinépolis, sin embargo, no tiene fecha disponible.

Sinopsis: Licorice Pizza es la historia de Alana Kane y Gary Valentine, de cómo crecen juntos, salen y acaban enamorándose en el Valle de San Fernando, en 1973″. Tomado de Filmaffinity.

--Nightmare Alley: Si bien la cuatro veces nominada puede verse en HBO Max, aún no está disponible para Costa Rica.

Sinopsis: Un buscavidas (Bradley Cooper) se compincha con una pitonisa (Cate Blanchett) para estafar a millonarios... Remake del filme El callejón de las almas perdidas, de 1947.

--El poder del perro: La película más nominada de la gala (está postulada 12 veces) puede disfrutarse en la plataforma de streaming, Netflix.

Sinopsis: Un hacendado dominante pero carismático emprende una cruel guerra contra la nueva esposa de su hermano y su hijo… Hasta que viejos secretos salen a la luz. Tomado de Netflix

-West Side Story: Por ahora, la nominada siete veces no está disponible en salas costarricenses ni en plataformas de streaming.

Sinopsis: Los adolescentes Tony y María, a pesar de tener afiliaciones con pandillas callejeras rivales, los Jets y los Sharks, se enamoran en la ciudad de Nueva York en la década de los 50. Nueva versión del legendario musical ‘West Side Story’, a su vez adaptación de una famosa obra de teatro de Broadway, que modernizaba la historia de ‘Romeo y Julieta’, de Shakespeare. Tomado de Filmaffinity

'Encanto', la película que celebra los paisajes y cultura de Colombia, fue nominada tres veces y puede verse en Disney Plus. Foto: Disney (Disney/DISNEY)

Mejor película animada

--Encanto: La tres veces nominada puede verse en Cinepolis, San Pedro Cinemas y en la plataforma Disney Plus.

Sinopsis: Encanto presenta a los Madrigal, una familia particular en la que todos sus integrantes poseen una increíble habilidad con la que ayudan a que la vida del pueblo sea mejor. La excepción a la regla es Mirabel, quien casualmente es la que descubre que los poderes de su familia corren peligro.

--The Mitchells vs The Machines (la familia Mitchell vs las máquinas): la película está disponible en Netflix.

Sinopsis: El viaje por carretera de la familia Mitchell se ve interrumpido por una insurrección tecnológica que amenaza a la humanidad. Tomado de Filmaffinity.

--Flee: la película danesa no está en carteleras costarricenses ni en plataformas de streaming. La cinta, que además de estar compitiendo en la categoría animada y en mejor película documental, también tiene una nominación en el apartado de mejor cinta internacional.

Sinopsis: Un refugiado afgano acepta contar su historia personal con la condición de que no se revele su identidad. Para lograr tal propósito, el director decide emplear un estilo de animación que no sólo protege al narrador, sino que potencia su historia, combinando el tiempo y la memoria de forma visceral y poética.

--Raya y el último dragón: esta cinta, que cuenta con una única nominación, está disponible en la plataforma Disney Plus.

Sinopsis: La cinta se inspira en las culturas del sudeste de Asia (Filipinas, Vietnam, Laos, Tailandia...) y nos ubica en Kumandra, una tierra cargada de magia en la que los humanos y los benévolos dragones conviven. Cuando unas criaturas llamadas los Druun provocan una plaga que se extiende por todo el mundo, los dragones se sacrifican, a excepción de Sisu, el último dragón y creador de la gema que pone a salvo a los humanos. Sin embargo, siglos después los Drunn vuelven a azotar el territorio y una joven y solitaria guerrera se lanza en una desesperada misión para encontrar a aquel mítico dragón.

--Luca: la película animada está disponible en Disney Plus.

Sinopsis: La historia que se desarrolla en un hermoso pueblo al lado del mar en la Riviera Italiana. Mientras crece, un niño experimenta un verano inolvidable con helado, pasta e interminables viajes en scooter. Luca comparte estas aventuras con su nuevo mejor amigo, pero toda la diversión se ve amenazada por un gran secreto: es un monstruo marino de otro mundo ubicado justo debajo de la superficie del agua. Tomado de Filmaffinity

En 'Dune', Rebeca Ferguson interpreta a la madre de Paul. Su trasfondo trae consigo un gran simbolismo religioso en el filme. La película recibió 10 candidaturas a los premios Óscar. Foto: WB

Mejor película internacional

--La peor persona del mundo: La cinta noruega no está disponible en salas ni aparece en plataformas de streaming.

Sinopsis: Julie va a cumplir los treinta y su vida es un desastre existencial. Ya ha desperdiciado parte de su talento y su novio Aksel, un exitoso novelista gráfico mayor que ella, la presiona para que contenga su energía creativa y siente la cabeza. Una noche se cuela en una fiesta y conoce al joven y encantador Eivind. Tardará poco en romper con Aksel y embarcarse en una nueva relación con la esperanza de que su vida adquiera una nueva perspectiva. Sin embargo, tendrá que darse cuenta de que ya es demasiado tarde para ciertas opciones vitales. Tomado de Filmaffinity

--Fue la mano de Dios: la cinta italiana está habilitada en Netflix.

Sinopsis: El filme remonta en Nápoles, en los años 80. Mientras el joven Fabietto sigue su pasión por el fútbol, una tragedia familiar perfila su incierto pero prometedor futuro como cineasta.

--Lunana: A Yak in the Classroom: la primera película de Bután en recibir una nominación no se encuentra disponible en salas ticas ni en streaming.

Sinopsis: Ugyen es un joven profesor en Bután, que elude sus deberes mientras planea ir a Australia para convertirse en cantante. Como reprimenda, sus superiores le envían a la escuela más remota del mundo, una aldea glacial del Himalaya llamada Lunana. Tras un agotador viaje, Ugyen llega a Lunana, donde se encuentra sin electricidad ni calefacción, en una escuela sin ventanas ni pizarra. Aunque pobres, los aldeanos dan una cálida bienvenida a su nuevo maestro, pero él se enfrenta a la abrumadora tarea de enseñar a los niños del pueblo sin ningún material. Desesperado, quiere abandonar y marcharse cuanto antes pero, poco a poco, se ve conquistado por la sencillez, bondad y ganas de aprender de los pequeños y sus familias. Tomado de Filmaffinity

Mejor película documental

--Summer of Soul: el documental se vio en el cine Magaly en julio del 2021. Si bien la producción está habilitada en Disney Plus, aún no se puede ver en Costa Rica.

Sinopsis: Explora el legendario Harlem Cultural Festival celebrado en los Estados Unidos en 1969. En él se rindió homenaje a la cultura y música afroamericana, además de promover el ‘black pride’ y la unidad entre personas de una misma raza. Tomado de Filmaffinity

--Attica, Writing With Fire y Ascension son tres documentales que hasta ahora no están disponibles en cines ticos ni en plataformas de streaming.

'Raya y el último dragón' compite por la estatuilla a la mejor película animada. Foto: Disney Plus

Otras nominadas

--Madres paralelas: nominada en las categorías de banda sonora y mejor actriz (Penelope Cruz). Puede verse en el Cine Magaly y en Nova Cinemas.

Sinopsis: Dos mujeres coinciden en una habitación del hospital donde van a dar a luz. Ambas están solteras y se quedaron embarazadas por accidente. Janis, de mediana edad, no se arrepiente y está exultante. La otra, Ana, una adolescente, está asustada, arrepentida y traumatizada. Janis intenta animarla mientras pasean por los pasillos del hospital. Las pocas palabras que intercambien en esas horas crearán un vínculo muy estrecho entre las dos, que por casualidad se desarrolla y se complica, afectando a sus vidas de forma decisiva.

--Cruella: la cinta protagonizada por Emma Stone obtuvo una nominación en la categoría de maquillaje y peinado y está disponible en Disney Plus.

Sinopsis: Esta película presenta en live action “el origen de la villana más infame y elegante de Disney”.

--House of Gucci: la esperada cinta solamente recibió una nominación en la categoría de mejor maquillaje y peinado. Se estrenó en noviembre en los cines ticos y todavía no está disponible en servicios streaming.

Sinopsis: La película, que contó con la costarricense Giannina Facio como produtora, se enfoca en el asesinato de Maurizio Gucci, cabeza de la casa de moda, quien falleció a los 46 años. Su deceso es uno de los capítulos de mayor interés entre los historiadores alrededor del mundo. El filme, que se estrenó en noviembre en los cines ticos, ya salió de cartelera.