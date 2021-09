Directora tica realizó videoclip a Sara Socas, la rapera que denuncia el machismo con su música

. FIorella Coto Segnini es una cineasta costarricense que se consolida en España. De Costa Rica siempre recuerda a su mentor, el cineasta Jürgen Ureña. Foto: Fiorella Coto para LN

Hace cuatro años la cineasta costarricense Fiorella Coto Segnini, de 29 años, está establecida en España. En esa nación europea ha aprendido que las oportunidades llegan pero solo si se trabaja duro.

Desde hace un tiempo Fiorella ha enfocado su carrera en producir largometrajes y cortometrajes de ficción. Si bien su interés no es ser actriz, asiste a seminarios y cursos relacionados con interpretación para entender cómo trabajan los actores. Sabe que hay mucho por crecer.

Recientemente Fiorella tuvo una agradable experiencia laboral, pues su productora Arara Films -en la que es socia de su novio y director de fotografía Jesús Egea Patiño-, trabajó con la reconocida rapera, cantante y freestyler Sara Socas.

Socas es la primera mujer en formar parte del Freestyle Mast Series. Además, es conocida por sus letras antimachismo y por su paso por la competencia Batalla de Gallos (donde raperos, en su gran mayoría hombres, se enfrentan improvisando). Actualmente es seguida en Instagram por casi 1 millón de personas y a finales del 2019 se volvió trending topic en Twitter, luego de contestar a otro improvisador un tema relacionado a los feminicidios.

[ Actriz y modelo tica Carolina Coto Segnini protagoniza nuevo video de J Balvin ]

“¿Que las (mujeres) hermosas están en tu país? / ¿Entonces por qué coño las estáis dejando morir? / Porque solo las valoráis por la belleza, / no os fijáis en lo que hay dentro de su cabeza / y las tratáis como si fuera la milanesa”, improvisó Sara esa vez.

Siempre en esa línea de protesta, Sara lanzó un tema que denuncia la presencia del machismo en la industria musical; y la costarricense Fiorella Segnini fue quien realizó el videoclip del imponente tema.

Dueños de tó es un tema de denuncia hacia las actitudes machistas. Con su letra, Sara protesta contra esas “actitudes tóxicas de algunos artistas masculinos de la industria musical”.

“Me encantó trabajar con ella. Es una chica superauténtica, profesional y seria con su trabajo. A nivel personal me gusta su música. Antes le hicimos un videoclip que es más videolirycs. Ella canta a cámara y la letra va apareciendo (...). Cuando habla no tiene pelos en la lengua. Eso es importante. Otros no tienen pelos en la lengua pero con temas machistas. Este tema podrá hacer sentir ofendido a su público, pero por algo será”, comentó la directora costarricense.

Según la directora, este tema también señala a quienes por años se “han apropiado de estéticas ‘queer’ en discurso, vestuario y videoclips y que luego no son consecuentes con sus acciones”.

Acerca de la realización del video comentó que optaron por un espacio oscuro y que en su concepto impera el “menos es más”.

. La rapera Sara Socas en el video. En la producción también participa Pablo Cambas, un actor que hace el papel de un ken. Foto: Fiorella Coto para LN

Talento costarricense

Fiorella estudió cine en la Universidad Véritas, posteriormente se dedicó al jiujitsu brasileño y hace cuatro años está en España. En el país europeo se formó en el Instituto del Cine de Madrid.

Recientemente hizo un largometraje, su ópera prima, en coproducción con la productora Self Service Makers. En este momento está en post producción y la idea es venderlo para poder continuar haciendo películas.

La nueva propuesta -de la que aún no se pueden ofrecer muchos detalles- es un tipo de antología tipo Relatos Salvajes (2014), en el que se unifican historias. La producción realiza varios guiones para cada actor según un perfil que les favorezca. Todos los participantes tienen protagonismos parecidos.

El enfoque de esta propuesta gira alrededor de lo que muchos hemos estado viviendo en el contexto de pandemia.

“Quería que todas las historias tuvieran un trasfondo de consecuencias históricas, sociales, de salud y hasta de cómo la salud mental de la población se ha visto afectada en este tiempo. Lo enfocamos en personas en un rango de edad entre los 20 y 30 años. Tratamos temas de depresión, lo que significa volver a vivir con tus padres. Abordamos a los negacionistas de forma cómica. Esta ha sido una producción independiente de bajo presupuesto. Contamos con un equipo técnico maravilloso”, detalló la cineasta, quien busca entretener al espectador en todo momento.

Mientras los pasos de Fiorella se afianzan en España, ella trabaja (y sueña) para poder seguir haciendo películas con su productora, amigos y con su pareja, quien junto a su familia han sido un hogar para ella en el inicio de su vida en otro país.

“Mi sueño final, antes de morir, es hacer la película de mi madre. Quiero estar en el mejor momento de mi carrera para hacerla. Es una gran mujer. Ella me inspira”, confía Fiorella, quien es hija de la reconocida periodista investigativa Giannina Segnini.

Sobre su progenitora, Fiorella solo tiene palabras de admiración: “Me sigo preparando. A nivel profesional es mi inspiración. Es muy seria, auténtica, la he visto a lo largo de mi vida y es increíble tenerla como referente. Me gustaría hacer cosas de ella cuando esté a su nivel. También me encantaría coincidir con mis hermanos (en la entrevista nos acompañó su hermana Carolina, quien es modelo internacional con una notable trayectoria y ha sido embajadora Esencial Costa Rica)”.

“Mi hermano (Santiago) es músico: él me va a hacer la música de la película, trabaja increíble. Nos entendemos bien. Con Caro hicimos un cortito, un fashion film. Me encantó también. Me encantó dirigirla. Es super seria, concentrada. Me sorprendió mucho su forma de trabajar. Me encantaría trabajar todos juntos”, finalizó Fiorella.