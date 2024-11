¿De qué trata ‘No te muevas’, la película de terror más vista en Netflix?

Mientras caminaba sola por un bosque aislado, una mujer enfrenta un giro aterrador: un extraño la intercepta y le inyecta una droga paralizante. A medida que la sustancia comienza a afectar su cuerpo, se percata de que tiene poco tiempo antes de perder toda la movilidad. Desesperada, intenta correr, esconderse y luchar por su vida en medio de la naturaleza, mientras un potencial asesino la persigue. Esta es la trama de No te muevas, la película de terror y suspenso que se convirtió en la más vista de Netflix en Costa Rica.

Con una duración de hora y media, esta cinta explora una pesadilla universal en la que la protagonista, Iris, se encuentra atrapada en una situación aterradora que podría sucederle a cualquiera. Tras perder el control de sus brazos y piernas, solo le queda la habilidad de pestañear.

Aún peor, Iris es una mujer que recientemente había perdido a un ser querido, por lo que fue a la caminata para despejar su mente y tratar de superar el momento difícil. Lo que no esperaba era encontrarse en una carrera contra el tiempo, ya que apenas tiene 20 minutos antes de que su sistema nervioso se apague por completo.

A pesar de que este personaje se queda inmóvil por varios momentos a lo largo de la cinta, No te muevas mantiene al espectador cautivo, pues transcurre en tiempo real. En cada escena aparece un nuevo obstáculo, lo que genera una sensación de vivir su crisis minuto a minuto.

La película 'No te muevas' de Netflix es la más vista en la plataforma. Kelsey Asbille es su protagonista.

Este es el elenco de No te muevas en Netflix

En No te muevas, varios actores y actrices se estrenan como protagonistas en una producción de Netflix. Tal es el caso de Kelsey Asbille, quien anteriormente tuvo roles secundarios en series como Yellowstone y Fargo, pero en esta película consigue uno de sus papeles más destacado hasta el momento, debido a que tuvo que actuar sin recurrir a su lenguaje corporal la mayor parte del tiempo.

“El guion describe las etapas de la parálisis, pero también hay una experiencia emocional y una lucha interna que debes transmitir. Ese fue el reto y fue divertido descubrirlo juntos”, dijo la actriz en una entrevista con Tudum, portal de Netflix.

En el elenco también se encuentra Finn Wittrock, reconocido por su actuación en American Horror Story: Hotel y Ratched. En esta película de terror, interpreta a Richard, un padre de familia.

Acerca de la habilidad de su coestrella para transmitir emociones complejas sin realizar ningún movimiento físico, Wittrock comentó: “Kelsey enfrentó este increíble desafío: debía expresar tanto con casi ninguna capacidad de utilizar su cuerpo, que es, en general, lo que empleamos para comunicarnos. Al ver la película, realmente me impresionó cuánto logró comunicar”.

Otros personajes relevantes, aunque con menor tiempo en pantalla, son los de Moray Treadwell, famoso por The Witcher: Blood Origin y Downton Abbey, así como la actuación de Daniel Francis, quien participó en Bridgerton.

No te muevas se estrenó el 25 de octubre en Netflix y está clasificada para mayores de 16 años. La producción fue realizada por Sam Raimi, conocido por su trabajo en The Evil Dead. Los directores fueron Brian Netto y Adam Schindler, quienes previamente trabajaron en 50 States of Fright y Delivery: The Beast Within, y construyeron el guion junto con T.J. Cimfel y David White.

