‘Daytime Revolution’: documental de John Lennon y Yoko Ono que expondrá sus vidas

John Lennon y Yoko Ono fueron una de las parejas más emblemáticas y recordadas de los años 70. Supieron ser revolucionarios con su arte y con su música y pusieron sobre la mesa temas controversiales como la política y el medio ambiente, entre otros.

Él quedó inmortalizado como uno de los cantantes más importantes del mundo y ella, célebre artista, festejó el 18 de febrero sus 90 años. Cerca de esa fecha se confirmó que una parte de su vida será retratada en un documental y los fanáticos celebraron la noticia.

Según trascendió en los últimos días, tanto la artista japonesa como Sean Lennon, el hijo en común que tuvo con el cantante de The Beatles, levantaron el pulgar para la realización de Daytime Revolution, un documental que contará aquella semana de 1972, donde la pareja ofició como presentadora de The Mike Douglas Show, el recordado programa de entrevistas de Mike Douglas.

Ahí, supieron tener conversaciones profundas sobre temas controversiales con algunos nombres que sonaban fuerte en esa época: Bobby Seale, cofundador del Partido Panteras Negras, el actor y comediante George Carlin y el abogado Ralph Nader, además de una presentación musical con Chuck Berry.

La propuesta rápidamente causó una profunda emoción entre los fanáticos de la leyenda que interpretó éxitos como Let it be, A Hard Day’s Night y Don’t let me down. Si bien aún no se precisó cuál será la fecha de estreno del documental, sí se supo que durará 108 minutos y tendrá, además de material de archivo, una entrevista con Nader, donde recordará su conversación con la pareja.

Por su parte, la dirección estará en manos de Erik Nelson. Ahora, los fanáticos aguardan a una nueva oportunidad para rememorar y conocer más detalles de la faceta de Lennon y Ono como presentadores de televisión 50 años atrás.

