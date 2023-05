¿Cuándo se estrena Spider-Man: Across the Spider-Verse?

Spider-Man: Across the Spider-Verse llegará muy pronto a los cines a nivel internacional. La cinta es la esperada secuela de Into the Spider-Verse (Un nuevo universo), film que ganó el Oscar a Mejor Película de Animación en el 2018.

El filme se estrenará en cines el 1.° de junio del 2023 y se espera que su secuela, cuyo título previo es Spider-Man: Beyond the Spider-Verse, se lance el 29 de marzo del 2024. Es producida por Columbia Pictures y Sony Pictures Animation en asociación con Marvel. Además, será distribuida por Sony Pictures Releasing. A continuación, le contamos de qué trata.

'Spider-Man: Across the Spider-Verse' se estrenará el 1.° de junio. (Sony Pictures Releasing)

¿De qué trata Spider-Man: Across the Spider-Verse? Copiado!

Spider-Man: Across the Spider-Verse narra la segunda parte de la historia de Miles Morales. El adolescente emprenderá una nueva aventura a través del multiverso junto a Gwen Stacy y un nuevo equipo de la Spider People.

Ellos deberán luchar contra The Spot, un poderoso villano que representa una gran amenaza. De acuerdo con el director Kemp Powers, él será el principal antagonista en las próximas dos películas que prepara: “Es un villano interesante porque parece una broma, pero cuando realmente miras sus poderes, hay un potencial increíble (...) Digamos que él y Miles están conectados de maneras sorprendentes”, indicó a Total Film.

A lo largo del relato, Miles también deberá redefinir lo que significa ser un héroe para poder salvar a las personas que más ama. Todo esto en un largometraje que presentará seis estilos de animación distintos.

“La primera película tenía un estilo de animación que domina la película. Esta cinta tiene seis (...) Así que estamos tomando esas herramientas, agregando todo lo que aprendimos en The Mitchells Vs The Machines, y haciéndolas crecer aún más”, dijo el guionista Phil Lord a Empire.

Vea los tráilers de Spider-Man: Across the Spider-Verse: Copiado!

