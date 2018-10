También podemos darles méritos a la música y a su uso oportuno, donde repite John Carpenter. Nada más. Este filme no pasa más allá de lo esperado, o sea, no hay que meterle los dedos en la boca para ver si tiene dientes: la película no sorprende en nada, con nada y para nada. Hasta el carácter serial de muertes está presentado de manera cansina.