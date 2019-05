Desde el comienzo, la fotografía es admirable como arte expresivo. La cámara se toma su tiempo para visualizarla y hace que Guerra fría se convierta en algo más que un filme para ver: se trata de un “bien cultural”, es cine inflexible como arte, no afloja nunca y –como tal– se aglutina en términos narrativos. Cine compacto, entonces En momentos de la comercialización más burda del cine, con la paradoja del avance tecnológico como barbarie, Guerra fría es una bocanada necesaria para sentir que no todo se ha perdido en el sétimo arte. No se pierdan este filme.