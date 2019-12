“La realidad es que Livia y yo nos conocemos desde que somos jóvenes. Entre el 2015 y el 2016 tuvimos una relación amorosa que duró once meses y cuando terminamos, en junio de 2016, no volví a llamarla. Sí le envié dos mensajes de texto, de los cuales uno era deseándole feliz cumpleaños, y un mail a Colin del cual me arrepiento”, contaba Brancaccia, quien fue condenado tras una investigación y llegó a un acuerdo con la familia Firth.