‘Chicas pesadas’: Así se ve el elenco a 20 años del estreno de la popular película

Jonathan Bennett fue Aaron Samuels, el galán de la película. Posteriormente, el actor participó en 'Más barato por docena' y en algunos 'realities' como 'Dancing with the Stars'. Además, se ha probado como presentador y, en el 2022, participó en 'The Holiday', la primera película navideña de Hallmark Channel con una pareja LGBTQ. (Archivo/Captura IG)