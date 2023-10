La intérprete de “Halo”, Beyoncé, estrenará su gira “Renaissance” en los cines como película de concierto, según confirmó una fuente a Page Six.

Al parecer, la película de la cantante de género pop hará su debut en las salas de cine de AMC (American Multi-Cinema, por sus siglas en inglés), y se espera que se realice un anuncio oficial próximamente.

La cinta está programada para llegar a la pantalla grande el 1.° de diciembre, según informó Variety.

La revista comercial informó que Beyoncé ha estado trabajando en esta película durante varios años, la cual incluirá la actual gira, así como escenas al estilo documental sobre la creación de su álbum de baile del 2022.

Se rumorea que la cantante filmó sus conciertos del 22 y 23 de septiembre en su ciudad natal, Houston.

La gira actual concluirá el próximo domingo en Kansas City, Missouri, después de 56 presentaciones en Europa y América del Norte.

Beyoncé habrá generado alrededor de $4.500 millones para la economía estadounidense, una cifra aproximada a la de los Juegos Olímpicos del 2008 en Beijing, según informó la revista New York Times.

El acuerdo entre la artista y AMC se dio después de que Taylor Swift se asociara con la misma cadena para estrenar su “Eras Tour” el 13 de octubre.

No obstante, la estrella no es ajena a las películas de conciertos, ya que lanzó en DVD sus giras “Dangerously in Love”, “Beyoncé Experience” e “I Am...” en 2004, 2007 y 2010, respectivamente. Además, su programa “On the Run” con su esposo, Jay-Z, se transmitió por HBO en 2014.

Sin embargo, uno de los lanzamientos en vivo más destacados de la superestrella mundial fue “Homecoming” en 2019, que llevó su innovadora actuación en Coachella del 2018 a Netflix.