‘Barbarian’, el terrorífico filme que jugará con su mente y lo atrapará en el cine

Algunos se quedan una noche, algunos nunca se van... Con esta demoledora frase se presenta Barbarian, el angustioso y asfixiante estreno de este fin de semana en las salas de Costa Rica.

El público tico siempre ha sido fan de las películas de sustos y gritos, pero con esta película, de 20th. Century Studios, puede que usted encuentre una oferta refrescante dentro de este género, con el asfixiante relato de lo que ocurre en un misterioso Airbnb.

La joven Tess deberá enfrentar sus miedos en la angustiosa cinta 'Barbarian'. Foto: 20th. Century Studios

Suposiciones y angustias Copiado!

En vez de toparse con caras feas y con susurros paranormales, Barbarian prefiere cocinar su historia con otros ingredientes.

La historia de la película es la siguiente: una joven que viaja a Detroit para una entrevista de trabajo alquila una casa para pasar la noche. Cuando llega a altas horas de la madrugada, descubre que la casa tiene una doble reservación y que un extraño hombre ya se está quedando allí.

En contra de cualquier buen juicio, ella decide pasar la noche en el lugar, pero pronto descubre que hay mucho más que temer más allá de este invitado inesperado.

Bill Skargard ofrece una gran interpretación en esta película, después de haber sido aclamado por encarnar al macabro Pennywise de 'It'. Foto: 20th. Century Studios

¿Qué es lo que se esconde en ese Airbnb? La película juega con las expectativas del público: podría ser una historia de fantasmas, zombies o asesinos seriales. Hay que dejar pasar los minutos para descubrir de qué se trata.

“Cuando la estaba escribiendo”, cuenta el director y guionista Zech Cregger, “iba página a página. Ni siquiera yo sabía cómo iba a terminar la historia, así que los espectadores tampoco. Fue un ejercicio divertido que ha acabado funcionando”, contó en una entrevista con la agencia de noticias EFE.

En el reparto destaca Georgina Campbell (de Murdered by My Boyfriend) y el talentoso Bill Skarsgård (inolvidable como Pennywise en las más recientes adaptaciones de It). El resto del elenco se completa con Justin Long, Matthew Patrick Davis, Richard Brake, Kurt Braunohler, Jaymes Butler.

Precisamente, la protagonista Georgina Campbell, dio en el clavo sobre qué hace especial a esta cinta. En una reciente entrevista, también para la agencia EFE, comentó: “Es muy interesante aportar en una historia como esta, porque en el género de terror ya se ha hecho casi todo. La película va sobre momentos breves en los que la gente podrá sentir el temor que las mujeres sufrimos normalmente y por pequeñas cosas de la vida cotidiana”, expresó.

Los medios de comunicación, que han visto anticipadamente el filme, han destacado sus cualidades como historia de misterio e intriga. “Hay una sensación palpable de peligro en cada escena, sobre todo cuando nos sumergimos con la protagonista para descubrir ese lugar”, reseña el portal Collider.

“El director Kregger hace uso de inserciones de sonido fuertes y la cámara fluye con respecto a esa tensión. Poco a poco se va a crear un caos que cobra vida gracias a la mano del director de fotografía Zach Kuperstein”, agrega la reseña.

Puede disfrutar (y aterrarse) con Barbarian en su circuito de cine preferido. La cinta se estrenó el jueves 8 de setiembre.