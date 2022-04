Actor tico Norman Elizondo filmó película junto a Gael García Bernal

El actor costarricense Norman Elizondo debutará en el cine mexicano próximamente, cuando se estrene la película Cassandro.

La cinta narra la historia real de Saúl Armendáriz, un luchador aficionado homosexual de El Paso, Texas, quien asciende al estrellato internacional luego de crear a su personaje exótico Cassandro, quien pronto se da a conocer como el ‘Liberance de la Lucha Libre’ y quien está decidido a cambiar el mundo de la lucha de machos, así como su propia vida.

La cinta es protagonizada por el experimentado y laureado actor mexicano Gael García Bernal en el papel de Saúl Armendáriz. En el caso del costarricense este interpreta a Max, un prospecto amoroso del protagonista.

Norman Elizondo ha hecho teatro, televisión y ahora cine. Foto: Norman Elizondo para LN

“Es un muchacho con quien se encuentra el personaje de Gael en un bar. Yo soy como el chico seductor del bar y mi objetivo es conquistarlo a él, entonces ahí tenemos un encuentro y una interacción muy interesante. Max es el chico que se cree el más guapo que todos y que cuando llega alguien nuevo dice: ‘esa presa es mía’, y eso fue lo que pasó justamente con Cassandro”, detalla.

El actor revela que grabar al lado de García Bernal fue muy gratificante, no solo porque es un actor con mucha trayectoria, sino por su calidad humana.

Gael García Bernal interpreta a un ícono LGBTIQ de la lucha libre. Foto: TW

Para Elizondo era importante poder conocer a la estrella mexicana previo a la filmación, pues compartían escenas importantes juntos y eso le daba la posibilidad de acoplarse mejor.

Gael García Bernal es un actor mexicano de 43 años de gran renombre internacional. Foto: Archivo

“Mi mayor interacción era con Gael, entonces para mí era muy importante poder hablar con él y sentirme cómodo y sí, tuve la oportunidad de hablarlo con él, de decirle que yo había trabajado con el papá en Televisa (José Ángel García, quien fue actor y director, fallecido en enero del 2021).

Saúl Armendáriz, nombre real de Cassandro El Exótico, dejó México a los 16 años en busca de un futuro mejor y ello se verá en el filme en el que Gael fue captado mientras filmaba una escenas en El Paso, Texas. Además se supo de la participación de Bad Bunny en el filme, quien también fue captado en fotos en la zona de Azcapotzalco.

“Hablamos un poco de los personajes y de cómo nos sentíamos, porque había escenas de contacto y obviamente es bueno siempre hablarlo para sentirnos cómodos los dos, que la escena fluyera y la verdad fue muy bonito”, afirma.

La película es dirigida por Roger Ross Williams, ganador de un Óscar por el cortometraje Music by Prudence y aunque aún no hay una fecha específica de estreno, se espera que sea en el segundo semestre de este 2022.

Sueño cumplido

Cassandro es la primera película en la que participa el actor costarricense Norman Elizondo, de 31 años, quien estuvo esperando la oportunidad de hacer cine por mucho tiempo.

“Yo llevo 12 años intentando hacer cine. Ya había tenido la oportunidad de hacer un poco de todo: televisión, teatro, telenovelas, series... pero siempre había tenido la espinita del cine, porque no había podido hacer ni de extra y ese era uno de mis grandes sueños desde pequeño. Entonces cuando apareció este proyecto ,me preparé muchísimo, yo siempre he sido muy disciplinado pero es que era un proyecto que en serio quería no solo por la historia, sino porque era un tema LGBT”, dice.

[ Actor costarricense debutó en capítulo de 'La Rosa de Guadalupe' ]

Asimismo, añade que: “esta experiencia me ayudó muchísimo a recargar baterías, porque después de tantos años de esperar, de tener paciencia y de ser perseverante, llegó. Entonces es como una motivación de decir: ‘estoy haciendo las cosas bien y hay gente que reconoce mi trabajo’, y creo que eso es muy importante”.

Elizondo vive en México desde hace el 2016, año en el que hizo maletas y dejó Costa Rica para estudiar en el Centro de Educación Artística (CEA) de Televisa. Desde entonces ha participado en telenovelas como Imperio de mentiras, Diseñando tu amor y Ringo; así como en La rosa de Guadalupe, Como dice el dicho y en la serie de Netflix El dragón.

Norman Elizondo ya tiene cinco años de vivir en México. Foto: Norman Elizondo para LN.

“Yo estoy muy agradecido porque México, desde que llegué me recibió muy bien. Eso sí, no te voy a mentir, para mí ha sido complicado porque obviamente hace falta la familia, la comida, el clima y muchas cosas pero puedo decir que definitivamente ha valido la pena y creo que la vida me ha sonreído.

“Esta es una carrera en la que uno necesita estar tocando puertas todo el tiempo, porque uno termina un proyecto y queda desempleado y hay que lidiar con la frustración”, reconoce.

Aunque Elizondo sabe que esta es una carrera difícil y con muchos “no” de por medio, tiene claro que no se piensa rendir, al contrario: ahora tiene más sueños que nunca y no pierde la esperanza de obtener un protagónico más adelante.