Actor tico Leynar Gómez sonríe: estrenará su primer filme en inglés en Los Angeles

El intérprete nacional Leynar Gómez continúa demostrando su talento. El actor, que alcanzó un gran reconocimiento por su rol de Limón en la serie de Netflix Narcos, vuelve a la carga y se prepara para estrenar el filme Borrego.

El largometraje, que tendrá su premiér este viernes 14 de enero, sigue a Elly, una joven botánica que se muda a un pequeño pueblo del desierto para estudiar una especie de planta invasora. Debe luchar por su supervivencia cuando es secuestrada por un traficante de drogas sin experiencia, después de que su avión se estrellara en el desierto. El tico Gómez es quien encarna a este antagonista.

Leynar Gómez junto a Lucy Hale, recordada por 'Pretty Little Liars'. Foto: FB

En una publicación en su página de Facebook, Gómez compartió la emoción que le embarga para este estreno. Además pidió que el público lo apoye con una campaña de hashtags para posicionar su nombre.

¡Buenos días, amigos! Espero que se encuentren muy bien. Hoy me encuentro preparando una serie de entrevistas, en LA... Posted by Leynar Gómez on Thursday, January 13, 2022

“Quisiera pedirles, de forma especial, al Centro de Cine Costa Rica, al Ministerio de Cultura y Juventud Costa Rica y a la Comisión fílmica de Costa Rica impulsar esta campaña de promoción de mi marca personal, mediante unas notitas de prensa y difusión en redes sociales. Esto es importante porque durante las entrevistas que he tenido he hablado de los esfuerzos que hace el país para el apoyo de la cultura, así como de la Ley de cine que próximamente entrará en vigencia”, escribió Gómez, quien compartió una foto con el actor Brett Cullen.

El filme Borrego cuenta con nombres importantes como Lucy Hale, conocida por su participación en Pretty Little Liars y Dare or Truth; Olivia Trujillo, de Vivo y #REALITYHIGH; y Nicholas González de The Good Doctor y Narcos.

“Esta se convierte en una película muy importante para mi como artista (mi primer filme 100% en inglés) y desde luego que para nuestra creciente industria por el tipo de proyección que, cada artista, da cuando representa su país. Creo que es un buen momento para que las instituciones de cultura y las personas cercanas al audiovisual tomemos partida para hacer trabajos conjuntos en pro de mejoras para nuestro sector”, había expresado el actor el pasado diciembre, en sus redes sociales.

El largometraje es dirigido por Jesse Harris, de Wind in the Night y Living Life, y fue filmado en España.

Gómez, nacido en Puntarenas, también vive un buen momento con el filme Hacia la batalla, largometraje francés que está prenominado para entrar en la competencia por los prestigiosos Premios César.

Previamente. Gómez ha aparecido en películas como Puerto Padre, El despertar de las hormigas y Submersible.