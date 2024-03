¡A maratonear en Netflix! ‘Caracortada’, ‘Noé’ y las otras películas que saldrán pronto del catálogo

Por lo general, con el fin de cada mes, el catálogo de la plataforma digital Netflix se renueva. Al servicio llegan nuevos títulos de películas, pero también salen otros. Esta situación se debe a muchos factores, pero el más importante está relacionado con el vencimiento de los derechos de trasmisión. Así que apúrese a ver sus películas favoritas antes de que desaparezcan.

A continuación le contamos cuáles son las producciones que dejan el catálogo en marzo.

Caracortada (31 de marzo): Se trata de uno de los grandes éxitos de Al Pacino, dirigida por Brian De Palma y escrita por Oliver Stone. Narra la historia de Tony Montana, un refugiado cubano que viaja a Estados Unidos y se convierte en un poderoso narcotraficante.

Al Pacino en una de sus grandes interpretaciones en 'Caracortada', película que saldrá del catálogo de Netflix el 31 de marzo. (Archivo)

Mean Girls (31 de marzo): Un clásico del cine juvenil y de la comedia, protagonizado por Lindsay Lohan, Rachel McAdams, Amanda Seyfried y Lacey Chabert. Se trata de cómo afronta una joven de 16 años su llegada a una escuela nueva.

One Direction: This is Us (31 de marzo): Los miembros de One Direction hablan sobre sus inicios en su ciudad natal, su aparición en The X-Factor y su meteórico ascenso a la fama.

El documental de la banda One Direction también quedará por fuera del servicio Netflix a finales de marzo. (Archivo)

Moneyball (31 de marzo): El filme se basa en la vida de Billy Beane, gerente del equipo Oakland Athletics, quien usaba estadísticas avanzadas para contratar jugadores. Participan Brad Pitt, Jonah Hill y Philip Seymour Hoffman.

Los Croods 2 (22 de marzo): Secuela de Los Croods, en la que los personajes han sobrevivido a todo tipo de peligros luchando contra bestias prehistóricas. En esta ocasión, sin embargo, se deben de enfrentar a algo totalmente desconocido para ellos: otra familia.

Hermosa venganza (19 de marzo): Una joven camarera tomará venganza de quienes destruyeron la vida de su mejor amiga. Película de suspenso y comedia negra interpretada por Carey Mulligan, Bo Burnham, Alison Brie, Clancy Brown, Jennifer Coolidge, Laverne Cox y Connie Britton.

Carey Mulligan protagoniza el filme 'Hermosa venganza', producción de 2020 que fue dirigida por Emerald Fennell. Esta cinta también se despide pronto de Netflix. (Archivo)

Woodlawn (31 de marzo): Drama deportivo basado en la historia real de Tony Nathan, quien en la Alabama de 1970 se enfrenta a las diferencias raciales en el deporte y que pone a prueba su talento.

Rango (31 de marzo): Un aventurero camaleón mascota se pierde en el desierto y acaba en ‘Tierra’, un rudo pueblo fronterizo que necesita un nuevo alguacil.

Mira quién habla ¡ahora! (31 de marzo): La tercera y última película de la franquicia. En esta producción los chicos ya están grandes, así que es el momento de saber qué piensan los perros de los Ubriacco.

Home: No hay lugar como el hogar (31 de marzo): Un extraterrestre algo inadaptado divulga por error la ubicación secreta de su raza. Para evitar problemas, se fuga y se hace amigo de una valiente jovencita llamada Tip.

Si es fan de las películas animadas y de los extraterrestres tiernos, es mejor que se de prisa a ver 'Home', ya que pronto no estará disponible en Netflix. (Archivo)

2012 (31 de marzo): John Cusack, en el papel de Jackson Curtis, se enfrenta a terremotos catastróficos, volcanes devastadores y tsunamis monstruosos para salvar a su familia en este filme del 2009.

Straight Outta Compton (31 de marzo): Basada en hechos reales, el filme muestra el ascenso y caída del grupo de rap N.W.A, cuyos miembros incluyeron a Dr. Dre, Ice Cube, Eazy-E, MC Ren y DJ Yella.

La fuerza de la naturaleza (31 de marzo): Con Mel Gibson a la cabeza, narra la historia de un grupo singular de personas, quienes se alían con la policía en contra de una banda que planea un gran robo en medio de un huracán.

Además de Russell Crowe en el papel de Noé, esta película cuenta con la participación de Anthony Hopkins como Matusalén. En Netflix se puede ver el filme hasta el 31 de marzo. (Archivo)

Noé (31 de marzo): Filme del 2014 con Russell Crowe en el papel de Noé. La sinopsis de Netflix explica que cuando un hombre piadoso tiene una visión de un diluvio apocalíptico enviado por Dios, comienza a construir un arca para su familia y una pareja de cada especie animal.

Día del atentado (31 de marzo): Un policía y un agente especial del FBI se unen para ayudar a los sobrevivientes, socorristas e investigadores después de los atentados de la maratón de Boston. Todos buscan a los sospechosos del ataque.