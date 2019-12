Toda la filmación, que duró cinco semanas en Limón (Cocles, Puerto Viejo, Manzanillo, etc.), fue una seductora conglomeración de cultura, color y movimiento. ¿Y el guion? pues bueno, tenía su encanto, sino hubiese sido así, Cuca Escribano no hubiera viajado desde la lejana España por meterse en el rol de Abigaíl; Maya no hubiera pausado su prometedora carrera en México y Perugorría no hubiera hecho a un lado el glamour y la fama que había cosechado en cintas como Fresa y Chocolate (1993).