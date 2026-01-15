Cine de Costa Rica vuelve a destacar en los Premios Goya: otra cinta tica está nominada

Los Premios Goya, certamen en que figura la película costarricense 'La piel del agua', se entregarán el 28 de febrero.

Costa Rica vuelve a festejar su presencia en los prestigiosos Premios Goya, que este 2026 tiene a una película hecha en nuestro país como nominada a uno de sus galardones. Se trata de La piel del agua, de la directora Patricia Velásquez, que figura entre los aspirantes a la categoría de mejor película iberoamericana.

La piel del agua narra la historia de Camila, una joven de 15 años que atraviesa un momento crítico tras el coma de su madre y el reencuentro con su padre. En medio de un entorno emocionalmente frágil, la protagonista encuentra refugio en su primer amor, construyendo un relato íntimo sobre la vulnerabilidad, el crecimiento y los límites emocionales.

“La nominación a los (Goya) sitúa al país junto a cinematografías de alto nivel de la región, confirmando la solidez creativa, narrativa y técnica del cine nacional, capaz de dialogar con audiencias internacionales desde historias íntimas, sensibles y profundamente contemporáneas”, comentó el Ministerio de Cultura y Juventud (MCJ) en un comunicado de prensa.

Sobre la nominación la película, su directora Velásquez manifestó: “Recibir esta nominación es una alegría inmensa y un honor. Esta película nació con recursos limitados, pero se construyó con enorme compromiso y pasión por parte de todo el equipo. Que hoy sea reconocida a este nivel nos llena de gratitud y esperanza”.

En los Goya, La piel del agua compite en la categoría con películas como Belén (Argentina), La misteriosa mirada del flamenco (Chile), Manas (Brasil) y Un poeta (Colombia).

Esta producción costarricense se estrenó en el 2024 durante el Festival Internacional de Cine de Locarno, en Suiza. Después, tuvo un buen recibimiento en otros festivales de Europa, Asia y América. En el 2024 fue galardonada en el Festival Internacional de Cine Ícaro, en Guatemala, con los premios a mejor interpretación femenina, mejor dirección de fotografía y mejor diseño sonoro.

“Es una película con la que la gente se conecta mucho. Fue pensada para adolescentes, y a ellos les gusta bastante. Pero, curiosamente, he recibido más comentarios de los papás, quienes se conectan emocionalmente con la historia“, afirmó la directora en una entrevista previa con La Nación.

“De alguna manera, la película plantea algo que sucede ahora: los hijos e hijas crecen cada vez más solos”, agregó la cineasta.

En Costa Rica, La piel del agua se proyectó en cines en octubre del 2025.

Costa Rica en los Premios Goya

Por tercera ocasión, una película costarricense figura en los Premios Goya, galardones que entrega la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España.

En el 2019, en la misma categoría, figuró El despertar de las hormigas, y en el 2025 Memorias de un cuerpo que arde, ambas dirigidas por Antonella Sudasassi.

La premiación de los Premios Goya 2026 será el 28 de febrero en Barcelona. Esta edición, que es la número 40, cuenta con nominaciones importantes como la de la película Los domingos, de Alauda Ruiz de Azúa (España-Francia), que lidera la edición con 13 postulaciones, entre ellas a mejor película. En ese apartado destacan los filmes españoles Maspalomas, Sirat, Sorda y La cena.