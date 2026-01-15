Viva

Cine de Costa Rica vuelve a destacar en los Premios Goya: otra cinta tica está nominada

La película ‘La piel del agua’ luchará por la estatuilla en la categoría de mejor película iberoamericana. La premiación será el 28 de febrero, en Barcelona, España.

Por Jessica Rojas Ch. y Fiorella Montoya
La piel del agua cine costarricense
Los Premios Goya, certamen en que figura la película costarricense 'La piel del agua', se entregarán el 28 de febrero. (Cortesía Ministerio de Cultura y Juventud)







