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Cinco formas elegantes de usar jeans y elevar cualquier look sin complicaciones

Descubra cinco combinaciones que transforman un jeans común en un atuendo elegante

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Por O Globo / Brasil / GDA
Camisas, blazers, trench coats y chaquetas de cuero figuran entre las mejores opciones para darle un aire elegante al jeans.
Camisas, blazers, trench coats y chaquetas de cuero figuran entre las mejores opciones para darle un aire elegante al jeans. ( ChatGPT/Generada con IA)







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O Globo

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